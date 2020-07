Educación adelanta a septiembre los programas de refuerzo

0

Redacción / La Voz 31/07/2020 14:22 h

La Consellería de Educación reforzará los centros educativos con 543 docentes de apoyo (221 en primaria y 322 para los institutos). Este programa tiene un presupuesto de 10,5 millones de euros. Fusiona el proyecto ARCO y el contrato-programa Reforza-t (a su vez, el antiguo PROA).

La gran diferencia con respecto a otros cursos es que estos docentes estarán en el centro desde el primer trimestre y durante todo el año académico, aunque solo estarán media jornada.

Arco incluye el impulso de cambios metodológicos para hacer un seguimiento personalizado de las competencias del alumnado.

Los contratos-programa, con nueve líneas en las que se pueden inscribir los centros públicos (dos son Reforza-t), se amplían para el próximo curso con dos nuevas propuestas: EduEmociona y Promoción da Actividade Física.

La oposición pide más seguridad en los colegios y el Gobierno autonómico alude a la responsabilidad de la comunidad educativa

No fue la conselleira de Educación en funciones, Carmen Pomar, la que respondió en la Comisión Permanente del Parlamento de Galicia a la petición de comparecencia del BNG y PSdeG-PSOE para hablar de cómo se prepararán los colegios ante el próximo curso.

La oposición pedía más distancia social en clase, menos alumnos por aula, más profesores y personal en general y consenso con la comunidad educativa. Recogía las quejas de las familias, las organizaciones sindicales y hasta los ayuntamientos por un protocolo que genera incertidumbre. También intervino el grupo Común da Esquerda, que ya no estará en el próximo parlamento.

Pedro Puy, portavoz del PP, fue el encargado de responder y justificó la ausencia de Pomar diciendo que le parecía excesivo que se pidiese su comparecencia cuando «pode facerse facilmente en setembro». Para el popular, lo importante es que abran las escuelas en septiembre, por el impacto que tiene en los niños la falta de la escuela se mantiene en el tiempo y para la conciliación; y por eso apuntaba que «hai unha responsabilidade conxunta dos que imparten a docencia, das familias e das autoridades públicas, que deben compartir o deber político e moral de que os nenos vaian á escola».

Defendió el protocolo de vuelta al colegio diciendo que «está baseado no acordo co ministerio, dunha serie de instruccións minimas» y de las recomendaciones de la OMS. Terminó haciendo «unha chamada á responsabilidade e de ratificación do compromiso coa seguridade coa saúde» a la vez que pidió «a cooperación entre administracións [en alusión a las quejas de la Fegamp] e profesionais» porque «se algo veu a demostrar o virus é que vivimos en unha sociedade de interdependencia das persoas».

«A conselleira está en funcións, pero non está tomando decisións a medias»

No convenció a Olalla Rodil (BNG) ni a Luis Álvarez (PSdeG-PSOE). La primera recordó que aunque la conselleira está en fuciones «non está tomando decisións a medias», porque las medidas incluidas en las instrucciones afectarán a más de 300.000 personas en septiembre, cuando tal vez aún no se haya nombrado el gobierno gallego. Álvarez por su parte, incidió en que nadie «quere outro escenario que reabrir as escolas» y recordó que «a deseescolarización é particularmente grave canto máis desfavorecido sea o alumno», pero añadió que «hai comunidades autónomas que teñen regulamentado todo, e Galicia non» y reprochó al Gobierno autonómico que se publiquen el 30 de julio unas instrucciones académicas que incluyan distintos planes de actuación y análisis en cada uno de los centros para el inicio de curso.