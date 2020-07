Las AMPA de Pontevedra se plantan y las de A Coruña siguen con el comedor

Imagen de archivo de un comedor escolar en Pontevedra. Escenas como esta no se podrán repetir el próximo curso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. López Penide S. Carreira

Pontevedra, A Coruña / La Voz 29/07/2020 20:57 h

El AMPA de la ciudad de Pontevedra y de Marín, Fanpa, decidió este miércoles que, en vista del protocolo de la Consellería de Educación para el próximo curso, no se encargará ni del programa madrugadores ni de los comedores escolares; e incluso está valorando dejar a los centros públicos sin actividades extraescolares. Es su forma de plantar cara a la Xunta por un decretar unas instrucciones sin tenerles en cuenta e imponiendo unas medidas que hacen inviable el desarrollo de sus iniciativas.

Son 1.100 alumnos los afectados por esta decisión, repartidos en 18 colegios de Pontevedra y 5 de Marín. Rogelio Carballo, que preside el AMPA local y la confederación gallega (Confapa) reflexiona sobre la conducta de la Xunta: «Convendría hacerse la pregunta de hasta qué punto, dado que los comedores escolares han sido una herramienta fundamental para extender la educación pública y para impulsar centros que tenían una matrícula depauperada, esto no es sino un ataque a la educación pública».

La decisión de Fanpa ha sido muy difícil y dolorosa, pero Carballo teme que a las AMPA se les va a trasladar la responsabilidad del surgimiento de un brote: «Estamos hablando de reclamaciones económicas, no de otros tipos de reclamaciones por culpa de que un niño contagie a su abuelo o a un padre y este fallezca. Es una situación demoníaca».

En el seno de Confapa hay unanimidad al criticar el protocolo de la Consellería de Educación porque se ha aprobado sin apoyos ni consultas previas, carga toda la responsabilidad en los equipos directivos y evita un gasto extra para la Xunta, no para el resto. Pero en lo que ya no hay acuerdo es en qué hacer. Dolores Blanco, presidenta de la Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos da Coruña, explica que «aunque estamos totalmente de acuerdo con las palabras de Rogelio Carballo, hemos decidido otra cosa». De entrada, Confapa Coruña como tal no se encarga de los comedores en la ciudad: son 29 colegios atendidos de forma autónoma por sus AMPA; lo que sí gestionan son las actividades extraescolares, y esas seguirán el próximo curso.

«No sé cuál de las dos decisiones es mejor, si la que tomaron en Pontevedra o la nuestra, la verdad»

En los comedores, en cambio, hay todo tipo de decisiones, dice Blanco: «Hay AMPA que han decidido que no dan el servicio, otras han podido encontrar una solución para seguir atendiendo a los niños y hay un grupo que ha optado por reducir el número de niños que atiende, establecer un criterio de selección».

Extraescolares, sí en A Coruña

En cuanto a las actividades extraescolares de la ciudad, la presidenta local anuncia que sí, que va a seguir habiendo actividades. Son 120 trabajadores y 3.000 los niños atendidos, y en principio están preparando protocolos para cada tipo de propuesta. Dependen sobre todo de los centros, aunque la experiencia de los campamentos de conciliación de este verano ha sido muy positiva: «Hemos aprendido a convivir con esta situación y hemos tenido muchísima suerte con las direcciones de los colegios, que nos han dado todas las facilidades que han podido». Por eso mantienen su oferta, aunque no dejan de tener dudas: «La verdad es que no sé cuál de las dos decisiones es mejor, si la que tomaron en Pontevedra o la nuestra, la verdad».

En Lugo, las AMPA de Confapa no llevan los comedores escolares, que son de la Xunta, y en Ourense ciudad sí, aunque tienen un número muy reducido y van a intentar atenderlos.