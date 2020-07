Los sindicatos animan a las directivas de colegios e institutos públicos a dimitir en bloque

La Xunta exige para las actividades de verano una distancia social en niños de todas las edades, pero no lo prevé para el inicio de curso

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 21/07/2020 10:40 h

Las cuatro organizaciones sindicales con presencia en la mesa sectorial de Educación en Galicia animan a los equipos directivos de los centros públicos a que dimitan en bloque para presionar a la Consellería de Educación en protesta por las instrucciones del próximo curso. CIG, ANPE, CC. OO.. y UXT enviaron una carta a las direcciones en la que se solidarizan con la situación de indefensión ante una normativa que, dicen, hace recaer en el equipo directivo toda la responsabilidad de la organización del centro -«funcións que lle corresponden á Administración ou a servizos técnicos de prevención e sanitarios»-, y que no ofrece suficientes garantías de seguridad para alumnos y personal.

Esta es la manera que tienen los sindicatos de protestar ante la Xunta por un protocolo que no quieren firmar. De hecho, la pasada semana los representantes de las cuatro organizaciones se levantaron en bloque de la mesa de negociación porque entendían que no se podía partir un texto que no contempla más que aulas-burbuja y mascarillas como protección ante un posible rebrote.

Hay que recordar que las recomendaciones del Ministerio de Educación apuntaban que las aulas-burbuja (espacios donde los niños se relacionan libremente sin distancia ni mascarilla, pero aisladas del resto del centro) debían tener como máximo 20 alumnos y llegar como mucho a cuarto de primaria; a partir de ahí, el equipo combinado de Educación y Sanidad proponía distancia social de 1,5 metros entre alumnos y que solo se pudiesen quitar la mascarilla los mayores de cuarto cuando estuviesen sentados en sus pupitres. Las instrucciones de la Xunta, en cambio, dicen que las aulas-burbuja son de hasta 25 alumnos y se pueden aplicar en todo infantil y primaria; la distancia de seguridad se estipula en 1 metro (se propone para primaria también como alternativa al aula-burbuja), y desde la ESO en adelante si no se puede establecer esa distancia en clase, entonces los alumnos tendrán que llevar mascarillas todo el día.

«Todo o plan dá resposta a un principio economicista que pretende a volta ás aulas a custe cero»

Desde la CIG se explica que «con este protocolo o único que fai a Administración é lavar as mans e trasladar a responsabilidade ao profesorado e fundamentalmente aos equipos directivos, como xa fixo durante o estado de alarma e ao final deste curso». También supone una sobrecarga de trabajo para los docentes e incrementa el riesgo de contagio. «Todo o plan dá resposta a un principio economicista que pretende a volta ás aulas a custe cero», explica la central sindical que dirige Suso Bermello,

Dimisiones en bloque para evitar responsabilidades penales

Desde los sindicatos creen que los equipos directivos se exponen a denuncias por la vía penal si fruto de la situación hay fallecimiento o graves secuelas y las familias o los profesionales deciden ir al juzgado, y lo hace «sen saber cal sería o amparo legal que lles ofrecería a consellería».

Por eso, han decidido apoyar a las direcciones que emprendan las dimisiones en bloque a la vez que mañana mismo comienza una serie diaria de protestas ante la consellería, en San Caetano. Serán caceroladas a las 11.30 horas desde mañana hasta el martes día 28.