Los equipos directivos, entre la preocupación y el alivio por las instrucciones de la consellería para el próximo curso

La distancia de dos metros entre pupitres con que se terminó el curso para los mayores de FP y bachillerato era una preocupación en los institutos gallegos, que se veían faltos de espacio para albergar a todos su alumnos. En la imagen, un aula del CIFP As Mercedes (Lugo) durante las últimas fases del confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 15/07/2020 14:18 h

Una vez conocido el borrador de las instrucciones gallegas para el próximo curso escolar, la comunidad educativa gallega está valorando la normativa. Mañana jueves los sindicatos se reúnen con la conselleira en funciones, Carmen Pomar, para abordar las cuestiones profesionales de la norma.

La Consellería de Educación ha diseñado un curso que posiblemente no supondrá desdobles de aulas. Por una parte, los alumnos de infantil y primaria estarán en clase de hasta 25 estudiantes (la ratio actual) sin mascarilla ni distancia de seguridad, aunque sin mezclarse con otros grupos (lo que se conoce como aula burbuja); los de ESO, bachillerato y FP podrán sentarse sin mascarilla siempre que haya un metro de distancia entre sillas que miren todas hacia el mismo sentido, y si no se puede usarán mascarilla como alternativa.

En la dirección de los centros todavía no hay una opinión oficial de las cláusulas de organización, aunque parece haber una reacción contradictoria, entre la preocupación y el alivio. Lo primero porque en la normativa se apunta a una reducción de la distancia de seguridad importante; el alivio viene porque precisamente al no haber distancia mínima de seguridad las aulas serán suficientes, lo que quita más de una preocupación a los equipos directivos que necesitaban saber cuántos alumnos cabrían en sus aulas.

«Se trasladan responsabilidades a los equipos directivos que no nos corresponden»

Según explicaba el director de un centro, «la no reducción de ratios y las distancias de seguridad de las que se hablan se me antoja un inicio de curso muy complicado. Sin recursos es imposible». Y además, un asunto que es recurrente en el colectivo: «Se trasladan responsabilidades a los equipos directivos que no nos corresponden».

Reunión con los sindicatos

Antes de el encuentro de mañana, ANPE ha emitido un comunicado en el que dice que el sindicato «defiende una enseñanza presencial, con condiciones de inexcusable cumplimiento: todos al aula con mascarilla, distancia de seguridad e higiene adecuada, test masivos para la población escolar y toma de temperatura al entrar al colegio».

En su planteamiento del próximo curso, el colectivo que preside Julio Díaz aboga por una reducción del número de alumnos en las aulas sobre todo para garantizar la distancia de seguridad, un elemento que no se contempla en las instrucciones. También exige un plan propio de digitalización educativa, que garantice una correcta enseñanza en línea, si la situación así lo aconseja, dotando de soporte informático y conexión gratuita a todos los alumnos y docentes.