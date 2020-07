El Gobierno deja en manos de las comunidades la decisión de incluir o no a la escuela concertada en los fondos del covid

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 03/07/2020 05:00 h

El Gobierno defiende cumplir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio y publicado en el BOE al día siguiente, y que no le pone adjetivos al término educación: «El Gobierno quiere que sean las comunidades autónomas las que decidan el destino de los 2.000 millones de euros que el plan de reconstrucción destina a educación». Así se mostraron ayer responsables del Ministerio de Educación —puntualizando que la idea no es solo suya, sino del Gobierno— tras la polémica surgida en el Congreso. Allí, el grupo de trabajo de Políticas Sociales —dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el covid-19— aprobó que «la totalidad del incremento de la inversión [esos 2.000 millones] irá destinado a la educación pública de gestión directa». Los partidos de derechas y los centros y familias de la educación concertada criticaron duramente su exclusión en las futuras ayudas.

«En el real decreto publicado en el BOE el 17 de junio se habla de educación, sin más adjetivos»

Frente a esto, el Ministerio de Educación repitió ayer que «en el real decreto publicado en el BOE el 17 de junio se habla de educación, sin más adjetivos». Esta idea de que el dinero tiene como destino lo que cada comunidad autónoma decida no es nueva; ya la defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá, e incluso el presidente del Gobierno aludió al carácter general del destino del dinero después de una primera intervención en que sí habló de «educación pública». ¿Y cuándo se apruebe el plan de reconstrucción? En Educación siguen respondiendo lo mismo: «Ese fondo ya está aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE».

¿Y qué dice la Xunta? Primero, que les falta información: «Ás comunidades autónomas aínda non nos foi comunicado como vai ser o reparto de fondos. Non sabemos se os imos ter que dedicar a cuestións específicas que nos marque o Ministerio ou imos ter liberdade para administralos, nin sabemos cando chegarán», explicaron desde la consellería. En San Caetano tienen claro que «o alumnado que estuda en centros sostidos con fondos públicos debería estar en igualdade de condicións», pero a la vez distinguen entre alumnos y colegios porque «os módulos de concertos cobren cuestións como a contratación de profesorado ou os gastos de funcionamento, pero non situacións extraordinarias como o impacto dunha pandemia».

Dispositivos para todos

La diferencia entre alumno y centro no es menor. En España —y en Galicia, obviamente—, se repartieron durante la pandemia miles de ordenadores para los alumnos que estaban desconectados, sin diferenciar entre escuela pública y concertada: «Durante a suspensión das clases presenciais —dice la consellería—, se fixeron chegar ordenadores a centros concertados, en función da demanda que fixeron para atender alumnado vulnerable». Educación explica que no tiene datos concretos, pero que se organizó «en función das peticións dos propios centros e territorializado de xeito provincial».

Juana Otero, secretaria autonómica de Escolas Católicas, la asociación que representa a más de cien colegios en la comunidad, confirmó que Educación les preguntó cuántos dispositivos necesitarían y al final les entregaron 38 ordenadores y tarjetas, que «no llegaron para cubrir nuestras necesidades». Los distintos centros y la propia Escolas Católicas usaron «los ordenadores de los propios colegios, también pedimos ayuda a otras entidades y asociaciones, como editoriales».

Impulso para el curso 20/21

El programa E-Dixgal, el libro digital, es la gran apuesta de la Xunta para fomentar la educación telemática, ya que los niños dejan de estudiar con libros físicos y utilizan un portátil que les presta gratuitamente la consellería.

«Admitíronse todas as solicitudes, por riba das previstas na convocatoria»

Hasta este año eran 345 los centros participantes (públicos y concertados) y para el próximo curso se sumarán 125 más, un 36 % más. Serán 470 centros, y aunque son muchos están lejos de suponer una mayoría, ya que el sistema gallego está formado por unos 1.400 centros educativos entre públicos y concertados. Eso sí, en la convocatoria de este año «admitíronse todas as solicitudes, por riba das previstas na convocatoria», dijo la Xunta.

La otra apuesta del equipo de Carmen Pomar es el refuerzo para los grupos vulnerables y con necesidades educativas especiales. Eso se hace a través de los contratos-programa, en los que participan ya 650 centros, exclusivamente públicos.

Galicia recibirá unos 93 millones porque tiene el 4,6 % de los jóvenes

Los 2.000 millones se van a repartir entre las comunidades según su porcentaje de población infantil y juvenil, y Galicia sale perdiendo: la comunidad supone el 5,74 % de la población española total, pero solo el 4,6 % de los menores de 24 años. Esto se traduce en que Galicia recibirá, según los datos del INE, algo menos de 93 millones. El decreto publicado el pasado 17 de junio indica cómo se repartirá el dinero:

educación no superior

1.600 millones. El 80 % del total de dinero disponible para educación irá para atender las necesidades que tengan los alumnos de 0 a 16 años: son 1.600 millones de euros. El dinero se repartirá proporcionalmente a la población de esa edad que estuviese registrada en el padrón de cada comunidad autónoma a 1 de enero del 2019.

Galicia. El 1 de enero del 2019, según los datos del INE, Galicia tenía 364.383 niños y niñas de 0 a 16 años. En el conjunto de España había 7.855.867. Es decir, los gallegos suponen el 4,6384 %. Esto quiere decir que le corresponden 74,21 millones de euros.

educación superior

400 millones. Para la universidad, FP, estudios artísticos y otros, el Estado repartirá el 20 % restante (400 millones) con el mismo criterio (porcentaje de habitantes de 17 a 24 años).

Galicia. En enero del 2019, Galicia tenía 173.723 jóvenes en esa horquilla de edad frente a los 3.721.210 que había en el conjunto español. Es decir, nuevamente el 4,6 % (algo más, el 4,6685 %). Por este capítulo irán 18,67 millones de euros para las arcas gallegas.