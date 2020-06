La Xunta ofrece más de 10.000 plazas de FP superior para el curso que viene

0

La Xunta ofrece más de 10.000 plazas en 71 ciclos de FP superior, que se reparten entre prácticamente todas las familias que la FP tiene en España. Hoy se abrió el plazo para la inscripción, que termina el día 8. También se puede tramitar la solicitud para la FP superior de la modalidad dual, aunque la oferta en este caso es mucho más reducida.

La Voz de Galicia pone a disposición de sus lectores la versión en línea de la Guía de Estudios Superiores de Galicia, con toda la información actualizada. Ahí se pueden encontrar todas las titulaciones de FP superior, y se indica en qué centros está la opción dual. Esta permite al estudiante cobrar a la vez que se forma.

Las grandes novedades de este año vienen de la mano, precisamente, de la FP dual. Esta modalidad es la más flexible, y cambia en función de las necesidades. Un centro educativo puede ofrecer un año un ciclo con trabajo en empresas de la zona y al año siguiente no. Lógicamente, los alumnos que se inscriben en primero siguen adelante los dos o tres cursos (la duración varía según el título) que le corresponden. Pero a veces la formación no se extiende más allá de una generación. Es el caso, por ejemplo, del ciclo Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións, que el curso que ahora terminó contaba con una versión dual en la que participaban una veintena de empresas de la zona de Vigo; sin embargo, este año ya no se ofrece para los de primero del ciclo. Existe un ciclo -Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns- que solo se ofrece en esta modalidad, en Vigo. Hay 22 centros con esta opción (a veces son los mismos con diferente oferta) y corresponden a 14 titulaciones diferentes.

En cuanto a la oferta ordinaria, la que supone estudiar dos años en un instituto, aunque prácticamente la mitad del segundo año es trabajo real, la Xunta ha colgado en su web toda la información, que también está en la Guía de Estudios Superiores de La Voz. Esas son las algo más de 10.000 plazas que se mencionan arriba, con el ciclo de Administración e Finanzas a la cabeza: se ofrece en 59 centros de los que 51 son públicos. Le siguen en volumen de plazas -muy lejos, con 440- el ciclo genérico de informática, como Administración de sistemas informáticos en rede (ASIR)- o el ya clásico de Educación Infantil. Muy cerca en la oferta está Xestión de vendas e espazos comerciais o el de Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (DAM). Mientras el ciclo para formar administrativos se ofrece en sesenta centros por toda Galicia, los demás no pasan de los 25 institutos con cada una de las modalidades.

Como curiosidad, el próximo curso se estrena el ciclo de Química e Saúde Ambiental, que unifica lo que hasta ahora eran dos ciclos diferentes, pero muy relacionados: el estudio, control y prevención de procesos que pueden afectar al medio ambiente y a las personas, analizados tanto desde el punto de vista del emisor (la industria) como el receptor (la sociedad). También es nuevo el ciclo de Educación e Control Ambiental, que solo se ofrece en Ponteareas.

La oferta de la FP superior tiene otras novedades de menor calado, como la pérdida en As Pontes de los ciclos de Asistencia á Dirección y Mantenemento Electrónico, titulación que también pierde el CIFP A Farixa, de Ourense, aunque este gana el de Automatización; As Pontes, por su parte, consigue el de Laboratorio de Análise e Control de Calidade, que tiene muchas salidas laborales. En Foz no habrá ciclo de Dirección de Servizos de Restauración, y A Pinguela (Monforte) pierde el de Dirección de Peiteado. Otros, como el IES Calvo Sotelo de A Coruña ganan, en su caso el de Deseño e Xestión da Producción Gráfica, un sector muy vinculado a este centro, hoy provincial y tradicionalmente de los Salesianos. Y una curiosidad: Promoción da Igualdade de Xénero se impartirá el próximo septiembre en cinco centros, cuatro de ellos privados.