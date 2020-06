Excelencia académica con marca Galicia

0

Todas sus historias son impresionantes. Alumnos brillantes en las notas, con las ideas claras, mucha ambición y una cosa en común: Galicia. La Fundación Barrié acaba de dar a conocer el nombre de los diez jóvenes cuyos estudios de posgrado serán financiados por la entidad, que lleva 31 años con este programa que apoya la excelencia.

Los jóvenes, que tienen una media de 24 años, nacieron las cuatro provincias (5 en A Coruña, 2 en Pontevedra, 2 en Lugo y 1 en Ourense) y se dedican a todas las ramas del saber. La mayor parte de los estudios están vinculados con las ciencias de la salud, es lo habitual, y son tres los becarios que tienen esas carreras, pero también hay 2 de ciencias experimentales, 2 de ciencias sociales, 2 de ingeniería y hasta 1 de arte.

La brillantez del expediente es una condición sine qua non para optar a esta beca. Este año la nota media de los becarios ha sido de 8,81 sobre 10 en sus carreras. Pero ciertamente no es la única cualidad de los jóvenes. El proceso de selección tiene en cuenta además sus habilidades extracurriculares, su experiencia vital y la carta en la que explican los motivos de su solicitud. Uno de los más valorados es saber que ese conocimiento y relaciones que conseguirán en su formación repercutirá a corto o medio plazo en Galicia. Después llega la entrevista, la última criba para elegir a los beneficiarios. Siempre queda gente en el proceso que se merece el apoyo de la fundación, pero el límite impuesto permite que la beca sea tan atractiva: se paga absolutamente todos los gastos de matrícula, los viajes al destino y sobre todo un ingreso mensual que les permita centrarse en la formación, sin necesidad de realizar trabajos extra para mantenerse. Por todo ello, la de la Barrié es una de las becas mejor valoradas de toda España, aunque exige tener cierta vinculación con Galicia para obtenerla.

En cuanto al destino, el Reino Unido (5) se consolida como país de preferencia, seguido por Estados Unidos (3), Dinamarca (1) y Países Bajos (1). Realizarán sus estudios en centros de referencia como Universidad de Stanford (1), Universidad de Nueva York (1) y Universidad de California Berkeley: Haas (1) en Estados Unidos; Universidad de Edimburgo (1), Universidad de Cambridge (1), Universidad Reina María de Londres (1), Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina (1) y el Colegio Universitario de Londres (1) en el Reino Unido; así como en la Universidad de Copenhage (1) en Dinamarca y la Universidad de Maastricht (1) en los Países Bajos.

Estas son cuatro de las historias que ha elegido la Fundación Barrié este año:

«Me interesa explorar cómo se relacionan los museos con la sociedad»

Clara Reigosa (Lugo, 1996) estudió Historia del Arte en Santiago y ahora está haciendo un máster en la Complutense (UCM) de Madrid. Reconoce que siempre le interesaron los museos y por eso haber conseguido la beca para estudiar el máster en gestión museística de la Universidad de Nueva York es un sueño hecho realidad. «Nueva York es la capital cultural del mundo y hay tantos museos que es una oportunidad única», explica. Su objetivo es formarse en la teoría pero también hacer prácticas en alguna institución porque lo que más le interesa es «el concepto de museo como agente social» más allá de las piezas que posea y sobre todo «explorar las maneras en que un museo se puede comunicar con su entorno». Y pone el ejemplo de un museo de Brooklyn que habilita un WhatsApp para que el visitante pueda consultar en tiempo real con los expertos las dudas que le surjan durante la visita al recinto.

Esta joven que quiere desarrollar su carrera en Galicia -ya hizo prácticas en el Auditorio de Galicia y este año estuvo en el Museo del Prado- reconoce que «no tenía muchas esperanzas» de conseguir la beca de la Barrié: «No es común para la gente de Humanidades pedir este tipo de ayudas, no tenemos referentes». Pero ella creía que «en mi carrera falta una parte importante que es estudiar, formarse, fuera» y por eso se animó.

« Quero crear as bases para construír unha industria micolóxica en Galicia »

Mauro Rivas (Ourense, 1996) tiene las ideas más que claras:«Quero crear as bases para construír unha industria micolóxica en Galicia», explica. Este biólogo de la UVigo ha sentido desde siempre un gran interés por los hongos, tanto que en su trabajo de fin de grado descubrió la presencia en Galicia de once especies micológicas que hasta el momento no habían sido descritas. El máster elegido se refiere a la taxonomía de plantas y hongos, su diversidad y conservación. «Ten moito de ciencia básica [la taxonomía es la clasificación científica de las especies] pero para min pode ser a base do que quero facer». Su idea es retornar a Galicia y con sus conocimientos y contactos hacer un verdadero catálogo de especies de hongos y buscar opciones para el aprovechamiento sostenible de estas especies: «Pódese pensar na venda directa, pero tamén noutras actividades rendibles e sostibles, coma cotods micolóxicos para as comunidades de montes ou turismo rural». La explotación adecuada del monte fomenta su limpieza y control, y evita riesgos como los incendios, además de generar riqueza y devolver la vida al mundo rural.

Ahora mismo está desarrollando un máster de biotecnología en Vigo con un trabajo final dedicado a las mejoras en el cultivo de hongos, y la elección del máster que le financiará la Barrié, de ciencia básica, complementa su formación: la Universidad Reina María está vinculada al jardín botánico del Reino Unido, «o epicentro mundial na clasificación de plantas». El coste de los estudios, con una matrícula superior a los 12.000 euros, le resultaba imposible de acometer si la beca de la Barrié.

«Inditex nos ha demostrado que se puede crear una gran empresa en Galicia»

Eva Golmayo (Vigo, 1991) es, a pesar de su juventud, la mayor del grupo de becarios de este año. Tiene una carrera brillante, con un doble grado en ADE y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde llegó en el 2009 y tras la licenciatura se quedó; trabaja en el despacho de Garrigues, una de las firmas más prestigiosas del país. La propuesta que la hizo triunfar en las becas de la Fundación Barrié es muy llamativa y original: crear una sociedad de gestión de la propiedad intelectual musical que se nutra de las aportaciones de las grandes firmas y sea gratuita para los autores, pero sobre todo que sea eficiente al usar la misma tecnología que las criptomonedas. Para ello realizará un máster en derecho y tecnología en la Universidad de Stanford, en California, un máster cuyo coste (matrícula, material y estancia) puede llegar a los 110.000 euros, una cantidad inasumible para esta viguesa que quiere volver a su tierra.

La propuesta de Golmayo es muy interesante: «Hasta ahora, en España un artista solo puede asociarse a la SGAE si quiere recibir dinero por los derechos de autor, pero la SGAE utiliza un sistema anticuado y poco preciso, además de que no es nada transparente». Es casi un ingreso valorado a ojo en función de los discos vendidos. Frente a esto, Golmayo propone usar la misma tecnología de las criptomonedas, el Blockchain, para establecer con mucha más fiabilidad cuántas veces suena una canción determinada en el mundo. A partir de ahí, ese autor y sus colaboradores pueden cobrar una cantidad más cercana a la realidad del éxito de su obra. Es una base de datos global, gratuita y transparente que reparta los beneficios sin necesidad de intermediarios. Y quiere que su sede esté en Galicia: «Inditex nos ha demostrado que se puede crear una gran empresa en Galicia, y generar riqueza y empleo».

«Quiero dedicarme a la práctica clínica en Galicia, pero sin abandonar la investigación»

Nacho Roura (A Coruña, 1997) terminará en Canadá el máster que está haciendo en Maastricht (Países Bajos) el curso que viene gracias a la Fundación Barrié. Será en el Instituto Universitario de Salud Mental Douglas, en Montreal, y allí se formará en la relación entre ciclos circadianos, trastornos psiquiátricos y alzhéimer. Su objetivo final es estudiar la relación de los ritmos circadianos (patrones de sueño) y la temperatura con la prevalencia o no de los trastornos psiquiátricos -como depresión- y su vinculación con el alzhéimer; incluso tiene una población diana pensada, las mujeres posmenopáusicas, porque parecer haber una mayor prevalencia en este grupo demográfico.

Roura estudió Psicología en la Universidad de Santiago y ahora está terminando el primer curso del máster en neurociencia clínica en la universidad holandesa. Piensa que tras su paso por Canadá podrá trabajar «en la práctica clínica en Galicia, pero sin abandonar la investigación». Sabe que en Santiago hay grupos dedicado al alzhéimer y otros a los ritmos circadianos, pero cree que hasta ahora ninguna investigación asoció ambas líneas en una población en concreto.

Para Nacho Roura esta no es la primera vez que estudiará en Norteamérica: realizó un año de bachillerato en Estados Unidos, cuando esa beca era de la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Barrié. «El año pasado pedí esta beca y pensaba que tenía ciertas posibilidades después de haber sido becario en bachillerato», pero no ocurrió. Insistió con más suerte este año demostrando que la tenacidad da resultados.