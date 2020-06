El próximo curso todos los estudiantes irán a clase, y habrá comedor y transporte

Ministra y consejeros analizarán hoy un documento que rebaja las exigencias, y otorga el liderazgo a los centros educativos, que deben movilizar a su comunidad

Hasta 4.º de primaria, los niños no tendrán que estar aislados unos de otros, sino compartir el aula como grupo estable; a partir de ese curso, se mantendrá la distancia de 1,5 metros y, si no es posible, se usará mascarilla (no en el pupitre). Estas son dos de las grandes novedades del documento hecho por los ministerios de Sanidad y Educación y que hoy debatirán ministra y consejeros (Conferencia Sectorial de Educación) de cara al próximo curso.

La idea es que cada centro tenga una estrategia y que esta sea compartida por la comunidad educativa (para que todos estén informados) para ofrecer un entorno escolar seguro y saludable al alumnado y personal, y posibilitar la detección precoz de casos.

