Los opositores de educación no se pueden matricular en la prueba

Redacción / La Voz 09/06/2020 12:25 h

Miles de opositores de Educación se encuentran sin posibilidad de matricularse en la prueba, un plazo que termina el día 19 y que muchos no van a poder cumplir. ¿El motivo? Aunque parezca increíble, que están cerrados para los trámites los centros de salud.

El sindicato de profesores ANPE ha denunciado esta situación y explica que la inscripción a las oposiciones tiene que hacerse de forma telemática, y para eso el aspirante tiene que tener la llamada Chave365. Muchos gallegos ya la tienen, aunque deben renovarla cada cierto tiempo, ya que caduca; otros, en cambio, nunca se la han hecho o han perdido la contraseña. En esos casos, lo habitual es acercarse al centro de salud y solicitar la chave, un trámite rápido y fácil. Pero obviamente en la situación actual en los centros de atención primaria no se atienden trámites burocráticos, una medida muy razonable, pero que en el caso de los opositores les obliga a acudir a las delegaciones locales de la Xunta.

«Na Coruña, Vigo e Ourense están dando as citas para despois do día 22, cando o trámite remata o 19»

Ahí se encuentran con el problema de que no hay personal suficiente para atender tanta demanda; los teléfonos de las citas previas están permanentemente comunicando y las páginas web, saturadas, se cuelgan constantemente. La persona que finalmente consigue contactar para pedir cita tardan días en conseguirla: «Sabemos que na Coruña, Vigo e Ourense están dando as citas para activar as chaves -dice Julio Díaz, presidente de ANPE Galicia- para despois do día 22, cando o trámite remata o día 19».

¿Qué solución les ha dado la Xunta? «Din que a xente vaia a outra cidade, os da Coruña a Santiago, e os de Vigo a Pontevedra», explica Díaz, quien añade: «Coma se as delegacións de Santiago e Pontevedra poideran absorber as demandas da Coruña e Vigo. Van desvestir un santo para vestir outro».

«Poden poñer persoal nas oficinas, ampliar o prazo ou habilitar a chave provisional»

Desde ANPE lo tienen claro: «Solicitamos se poñan recursos humanos e técnicos de inmediato para solventar o problema xa». Según Julio Díaz, hay tres posibilidades: «Poñer persoal nas oficinas da Xunta, ampliar o prazo de inscripción ou habilitar unha chave provisional». Esta última solución no se contempla en la administración gallega, pero sí en la del Estado: «Podes ter o permiso para facer un trámite durante unhas 48 horas e despois caduca, pero ao menos serve para solucionar o problema». Porque el atasco no se limitará a estas oposiciones; todos los procesos administrativos deben hacerse por este sistema, desde las oposiciones de cualquier otra modalidad hasta el inminente concurso de traslados de primaria y secundaria.