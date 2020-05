Todos los docentes de segundo de bachillerato deberán ir a clase el lunes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 19/05/2020 05:00 h

Hubo que esperar hasta la noche de ayer para conocer las instrucciones de la Consellería de Educación para la fase II de la desescalada en los centros educativos de Galicia, una normativa que hace recaer sobre la dirección de los centros gran parte de la responsabilidad y las gestiones. Hay que recordar que el lunes 25 se inicia esta fase, en la que solo se prevé la presencia (voluntaria) en las aulas de los estudiantes de 2.º de bachillerato y FP media y superior. Estos son los puntos más destacados:

2.º de bachillerato

Todos los profesores. El docente impartirá las clases de modo presencial en horario habitual.

Retransmisión telemática. La actividad presencial del aula «poderá ser retransmitida por medios telemáticos para o alumnado que non acode ao centro».

El departamento, de retén. Si hay demasiados alumnos para una sola aula y hay que desdoblar la clase, «requirirase a presenza do profesorado do departamento que determine a dirección do centro educativo».

2.º de FP

Situación singular. El 80-85% de los matriculados en segundo de FP (de grado medio y superior) terminaron las clases en marzo, y ahora están inmersos en el módulo FCT (formación en centros de trabajo). De estos, sobre un 60 % ha decidido realizar un proyecto en vez de las prácticas presenciales; un 30% está yendo a las empresas y menos del 15% ha pospuesto las prácticas para septiembre.

Horario de atención presencial. Educación indica que se hará un horario para la atención presencial del alumnado que no accedió a la FCT.

Adultos. Para los alumnos del régimen presencial de adultos, «a dirección do centro determinará o profesorado que ten que impartir clase presencial en función do alumnado que acuda».

Resto de cursos

Docencia telemática. El resto de los profesores (de todas las etapas) mantendrán la docencia telemática, bien desde el domicilio del profesor o el centro.

Al centro, si lo dice el director. El director puede decidir qué docentes deben acudir a los centros educativos para atender las necesidades del instituto o para asistir a reuniones o claustros.

Las familias

Recogida de material. En la fase II se permitirá a las familias recoger el material de sus hijos, y será la dirección la que determine el modelo organizativo: por turnos o cita previa, pero siempre cumpliendo las medidas de distanciamiento social.

Devolución de libros. La devolución y recogida de los libros de texto de este curso se podrá realizar hasta el 7 de julio, aunque los estudiantes con alguna materia pendiente se podrán quedar con los libros hasta el examen y, como máximo, hasta el 7 de septiembre. Será en ese mes además cuando, de manera preferente, se entreguen los libros de préstamo, para mantener así un tiempo de cuarentena en el centro (como mínimo, los textos deberán estar guardados 14 días).

Material de protección

Educación pone las primeras mascarillas, luego, cada centro. La primera tanda de mascarillas es responsabilidad de la consellería, pero a partir de ahí tiene que ser el propio centro el que debe proveerse de material de protección: gel hidroalcohólico y sus dispensadores, pañuelos de papel, material de limpieza, guantes, papeleras de pedal, cartelería, así como la renovación de las mascarillas.

Control de gastos. La contabilidad debe separar estos gastos, aunque todo va a cuenta de los presupuestos del centro educativo y es responsabilidad del secretario del centro la organización de todo lo anterior y vigilar que haya suficiente material.

Reacciones

Sin protección, no. Para el sindicato ANPE, el primero en reaccionar, no tiene sentido que sean los directores los que se encarguen de comprar el material de protección, «sin ser especialistas en su adquisición y negociando con los proveedores, lo que implica despilfarro y desorganización».

Higiene y seguridad

Normas estatales. Para la gestión de los espacios la consellería sigue prácticamente las normas estatales conocidas la semana pasada.