Los exámenes, en el punto de mira

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 01/06/2020 10:06 h

La Consellería de Educación prohibió la pasada semana la realización de exámenes presenciales en una ampliación de las instrucciones para el fin de curso. El texto dice exactamente: «Os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao alumnado», y después añade «aqueles centros que tiveran previsto a realización de probas presenciais, coa finalidade de aumentar as oportunidades do alumnado para superar as materias pendentes ou con avaliación negativa, só poderán realizalas de modo non presencial, polo mesmo mecanismo co que cada centro se viñese comunicando co seu alumnado no desenvolvemento do proceso de ensino». Aunque no menciona los exámenes para subir nota, está claro que en la primera fase la idea es de no realizar pruebas presenciales. ¿Por qué no deben hacerse y qué los puede sustituir?

La situación generada por la pandemia es una rareza, y también en el aspecto jurídico y administrativo. La Administración tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para todos, si no se arriesga a reclamaciones y hasta demandas judiciales. Si la asistencia a clase fuese obligatoria, un examen de repesca es una oportunidad para cualquier alumno. Pero no siéndolo... Esta primera semana de la fase 2 se detectó algo ya supuesto: a los institutos y colegios van muy pocos estudiantes (pueden ir voluntariamente los de segundo de bachillerato), con una media gallega de uno de cada tres, y sobre todo suelen ser buenos alumnos que acuden para subir nota, incluso para dilucidar quién se llevará la matrícula de honor del curso. En el resto de cursos ni siquiera se contempla la posibilidad de acudir a clase, así que convocar a los estudiantes a un examen presencial incumple toda la normativa. Para los de segundo de bachillerato es más explicable esta convocatoria presencial, pero lo cierto es que no se ha contemplado en las instrucciones en ningún momento.

Dicho lo anterior, ¿qué forma tienen los profesores de saber si un alumno ha aprendido los conocimientos exigidos? La experiencia demuestra que hay muchas maneras de averiguarlo:

Examen en línea. Es un clásico y es una práctica habitual en las universidades a día de hoy. El problema es que si el alumno tiene demasiado tiempo puede copiar, y si se ajusta mucho el cronómetro se le puede perjudicar injustamente. Por eso, el examen en línea se desaconseja como método único y eficaz.

Examen cooperativo. En alumnos mayores pueden funcionar: entre un grupo se debate y prepara un tema para completar las preguntas que les haga el profesor. Este escoge al azar el trabajo de uno de los integrantes y la nota se asigna a todos ellos. Eso exige a los estudiantes esforzarse al máximo, para no perjudicar a los demás.

Aprendizaje de la comprensión. Es una metodología del Project Zero de Harvard y consiste en proponer al alumno que, a raíz de lo escuchado en clase, demuestre que lo ha comprendido desarrollando ejemplos propio y exponiéndolos. Los estudiantes se corrigen en función de los criterios que les ofrece el profesor. Es una metodología algo lenta en tanto puede necesitar inicialmente más acompañamiento por parte del docente.

Trabajos y exposiciones. Es un clásico ya en las aulas virtuales gallegas. Los alumnos preparan una presentación y, o bien se la remiten al docente o se la presentan en videoconferencia.

Construir su propio examen. Es la experiencia desarrollada por José Luis Gorrochategui, el profesor de Historia da Filosofía en el IES Francisco Aguiar de Betanzos: «A mí me ha funcionado muy bien hacer los exámenes en casa, con calma. Son más difíciles de hacer que uno memorístico y yo les exijo que quede perfecto». Muchas veces devuelve el examen hasta que queda impecable y que sea algo más que un corta y pega. Gorrochategui ha descubierto dos cosas: «Los alumnos trabajan mucho y muy bien, y sí se pueden poner notas». Cree que esta es una oportunidad para cambiar algo las cosas: «Lo importante es que ellos busquen la información, la procesen y si es posible la expongan».

