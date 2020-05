«Aclaroume bastante as ideas»

0

Redacción / La Voz 16/05/2020 05:00 h

Mañana, La Voz de Galicia regala con el periódico en toda la comunidad la Guía de Estudios Superiores de Galicia 2020/21. Es una revista en la que se explican todos los estudios superiores y oficiales que puede cursar un joven en Galicia al terminar el bachillerato, desde las carreras a los ciclos de FP y las enseñanzas artísticas y de diseño; todo dividido en ramas del conocimiento y con una puesta en página que permite hacerse una idea general de cada propuesta con un solo vistazo.

Antes de que la guía llegue a los lectores de La Voz, la recibió a un grupo de cuatro jóvenes, uno por provincia, para que diesen su opinión: les resulta interesante, útil y fácil de consultar.

«Es más útil este año, que no podemos ir a conocer a las universidades más de cerca»

Laura Vázquez estudia 2.º de bachillerato en el IES Valle-Inclán de Pontevedra. A ella le atrae la biotecnología, pero todavía no ha decidido qué camino escoger para el próximo septiembre. Su caso es típico: uno sabe qué rama la gusta pero no tiene muy claro qué opciones puede elegir. Por eso, la guía le resultó muy «interesante, porque abarca todos los estudios superiores, tanto de FP como universitarios y otros». El hecho de que esté centrada en Galicia es un plus para Laura, porque «hay otras publicaciones en las que la información está más dispersa». Este año, además, cree que es especialmente oportuna: «Es más útil que en otros momentos, puesto que no podemos ir a conocer a las universidades más de cerca».

«Normalmente la información está muy desperdigada por Internet»

La posibilidad de reunir en las mismas páginas toda la oferta educativa gallega es también un plus para Diego Sanmartín, estudiante de 2.º de bachillerato del IES Eusebio da Guarda de A Coruña. Él se debate entre varias ingenierías, como la civil o la naval, y por eso cree que la guía le puede ayudar: «Normalmente la información está muy desperdigada por Internet». Añade que «no se hace pesada al leer porque el formato es ameno».

Ese aspecto de poder ser consultada, estudiada más a fondo, lo destaca Christian Cidre, también a las puertas de la selectividad en el IES Blanco Amor de Ourense. Para él es «un trabajo estupendo» aunque tiene una propuesta: «Me parece que sería más cómodo que fuese más pequeño y con pastas, como un libro, para poder usarlo más cómodamente». Él ha consultado sobre todo dos ingenierías, la de Informática y la Aeroespacial.

«Creo que todos os adolescentes que están a piques de elexir o que queren estudar deberían botarlle un ollo»

Este test termina en Bóveda. Lucía López es la más pequeña del grupo, está acabando 4.º de ESO en el CPR Torre de Lemos de Monforte, y también le gustó: «Pareceume que está moi completa, e a verdade e aclaroume bastante as ideas do que quero estudar», que en su caso apunta hacia la educación. Poder consultar todos los grados, simultaneidades y ciclos que hay en ese campo, con sus notas de corte y especialidades, e incluso acercarse al máster de profesorado para conocer de cerca cómo está diseñado, ha sido una oportunidad interesante para Lucía. Tanto que animará a sus amigos a hacerse con la guía: «Creo que todos os adolescentes que están a piques de elexir o que queren estudar deberían botarlle un ollo». Mañana, ya podrán.