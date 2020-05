Fácil y práctica, así es la Guía de Estudios Superiores de La Voz

¿Sabes que la elección de las asignaturas optativas de bachillerato puede determinar que entres, o no, en la carrera que quieres? La nueva revista que regala La Voz este domingo con el periódico en Galicia te ayuda a decidir qué materias te interesan más para tu formación futura

¿Sabes que la nota del examen de Economía de Empresa en selectividad vale 0,2 si quieres hacer Ciencia e Enxeñaría de Datos pero solo 0,1 si quieres hacer Enxeñaría Informática? ¿Que si quieres hacer Fotografía te arriesgas a quedar sin plaza si no vas al bachillerato de Arte? ¿Que para hacer la FP de Educación Infantil hay que cursar el bachillerato de Ciencias Sociales? Es una información que no saben muchos de los 20.000 jóvenes gallegos de 4.º de ESO y sus familias que estos días están eligiendo qué materias no obligatorias van a cursar en bachillerato, o qué rama de este eligen, y muchos desconocen que en la práctica su elección les costará los estudios.

