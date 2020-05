La Guía de Estudios Superiores, útil también para alumnos de ESO

0

Redacción / La Voz 12/05/2020 05:00 h

¿Sabes que la nota del examen de Economía de Empresa en selectividad vale 0,2 si quieres hacer Ciencia e Enxeñaría de Datos pero solo 0,1 si quieres hacer Enxeñaría Informática? ¿Que si quieres hacer Fotografía te arriesgas a quedar sin plaza si no vas al bachillerato de Arte? ¿Que para hacer la FP de Educación Infantil hay que cursar el bachillerato de Ciencias Sociales? Es una información que no saben muchos de los 20.000 jóvenes gallegos de 4.º de ESO y sus familias que estos días están eligiendo qué materias no obligatorias van a cursar en bachillerato, o qué rama de este eligen, y muchos desconocen que en la práctica su elección les costará los estudios.

Por eso, la Guía de Estudios Superiores de Galicia 2020-21 que La Voz regala este domingo con el periódico en toda Galicia es muy útil para ellos, porque les aclara todas esas dudas. Pueden hacer un listado de las carreras y estudios que les interesan, ver qué exige cada uno y tomar las decisiones en consecuencia.

En principio, da igual qué bachillerato se haga para entrar en la universidad, pero sí importa más que asignaturas optativas se escogen cuando la nota de corte de los estudios deseados pasa de 10. Sacar un 9 en Matemáticas o Física no vale para nada si uno quiere estudiar Medicina, aunque en la fase general de la ABAU (selectividad) tenga también un 10. Y al revés, un 10 en Bioloxía vale cero puntos para estudiar Enxeñaría Aeronáutica.

Si el alumno quiere hacer una FP artística, que eso son las Artes Plásticas, tendrá preferencia si hace el bachillerato de Artes; en otro caso, es poco probable que tenga plazas, ya que estas son escasas.

Lo mismo ocurre con la FP, donde sí importa qué rama del bachillerato se cursó para escoger un ciclo, ya que tienen preferencia los que comparten área: un alumno de 7 en el bachillerato de Ciencias Sociales tiene plaza prácticamente asegurada en el ciclo de Educación Infantil, mientras que otro estudiante con un 10 en el bachillerato de Ciencias se quedará fuera.

Los másteres de las tres universidades gallegas, novedad

La Guía de Estudios Superiores de Galicia 2020-21 incluye todas las novedades para el próximo curso en cuestión de carreras universitarias de la comunidad. Los tres rectorados presentaron la semana pasada sus propuestas con el visto bueno de la Xunta, así que incluso las novedades (Bioquímica en Lugo o Nanociencia e Nanotecnoloxía en A Coruña, por ejemplo) son ya oficiales. Por supuesto, las notas de corte de cada ciclo o carrera están actualizadas a este curso, aunque es una cifra estimativa, ya que solo es la nota del último alumno que entró en esa titulación en el curso actual, y un año después puede cambiar (cada año suele subir un poco).

También aparecen en las páginas de la revista las propuestas novedosas en FP, aunque habrá que esperar casi a julio para saber si la Xunta pone sobre la mesa alguna titulación nueva; no se descarta que se fusionen Saúde Ambiental y Química Ambiental tras el visto bueno del Ministerio de Educación a nivel nacional.

Pero si hay una aportación nueva en esta Guía, esa es sin duda la de los másteres de las tres universidades gallegas. Son unas 150 titulaciones que se dividen en las ramas de Arte/Humanidades, Ciencias y Ciencias Sociales, y que incluyen las titulaciones aún sin estrenar. En este punto hay que ser cuidadoso, ya que la oferta de másteres se completa en septiembre.

La inclusión de los másteres permite tener una visión general de qué ofrecen las universidades gallegas a los estudiantes, con titulaciones propias, oficiales, habilitantes, virtuales, internacionales, semipresenciales o interuniversiarias, por ejemplo. Cada título se acompaña de una ficha de mínimos que expresa los créditos que supone, las plazas que oferta y si no indica nada, se da por sentado que es un máster oficial; en caso contrario, se explica que es uno propio. Si es habilitante, internacional o virtual también se apunta.