Desde el lunes, el personal de conserjería y mantenimiento también tendrá que ir a los colegios si la dirección lo indica

Redacción / La Voz 09/05/2020 05:00 h

A pocas horas para que se reabran los colegios e institutos de Galicia, al menos en su vertiente administrativa, todavía no estaba claro qué personal tiene que acudir al centro y quién no. La Xunta emitió ayer unas instrucciones precisamente para aclarar eso: el personal de conserjería y de mantenimiento del centro, si es que lo tiene, está obligado a acudir al colegio desde el lunes 11 en horario de mañana si el director del centro así lo indica.

Se subsana de esta manera la incertidumbre generada por las anteriores instrucciones, que claramente afectaban al personal de administración pero que parecía que podrían evitar los trabajadores de los servicios de conserjería y mantenimiento. Finalmente no será así y la norma obliga a todos los empleados de los servicios complementarios y no educativos de los centros. También afecta al equipo directivo, pero no al resto de los docentes.

Sin mascarillas ni mamparas

Hay que recordar que las instrucciones de la consellería para el personal de servicio de los centros no contempla la entrega de mascarillas ni mamparas a los administrativos a la hora de atender a las familias y alumnos que vayan a realizar cualquier trámite, como la solicitud de matrícula o el préstamo de libros de texto.

Y mientras, los profesores siguen muy preocupados por qué ocurrirá a partir del 25 de mayo si, como se prevé, Galicia entra en la fase 2 de la desescalada y puede abrir las puertas de sus centros educativos a los menores de seis años, los alumnos de refuerzo, y a los estudiantes de los últimos cursos de cada etapa que incorpora titulación (FP, ESO y bachillerato).

Los profesores consideran que no se dan las condiciones de seguridad para el regreso, y que no hay un protocolo claro que garantice su salud ni la de sus alumnos.

Galicia pide sumar plazas de dos años en las oposiciones

Los directores generales autonómicos se reunieron ayer por teleconferencia con los responsables del ministerio para preparar la reunión de ministra y consejeros del jueves. Galicia pidió que en las oposiciones del año 2021 se puedan sumar las plazas de ese ejercicio y las actuales que han quedado pendientes.