Sin comunicación regular con el tutor para la mitad de las familias de menores con necesidades educativas especiales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 24/04/2020 05:00 h

La plataforma Dereitos non parches, que acoge a familias de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) ha realizado una encuesta entre sus asociados y los resultados (206 cuestionarios respondidos) indican que el 43% de las familias no reciben ninguna comunicación individualizada y regular del centro educativo sobre el seguimiento de las tareas. Para el 64% dice que la atención que reciben estos alumnos no es la que necesitan para progresar en el aprendizaje y el 73% echa en falta orientación para el acompañamiento emocional y social de los hijos.

La desatención de los alumnos como personas no se complementa con una apuesta por su avance académico. El 70% de las familias son las que adaptan el material que reciben del colegio para adecuarlo a las características de sus hijos, y de hecho más del 40% no recibe material ni indicaciones de los especialistas de pedagogía terapéutica (PT) o audición y lenguaje (AL).