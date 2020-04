El sindicato CIG pide que se aplacen ya las oposiciones

0

Redacción / La Voz 10/04/2020 11:24 h

El sindicato mayoritario en la educación pública, CIG-Ensino, ha solicitado que la Xunta aplace ya las oposiciones porque recuerda que ayer el presidente del Gobierno afirmó que seguramente tendrá que pedir una nueva prórroga del confinamiento para el 26 de abril, lo que supone seguir en casa hasta el 10 de mayo. La conselleira, Carmen Pomar, dice el sindicato, "non pode alegar absolutamente nada ao respecto nin esconderse nas decisións que outros tomen".

Desde CIG explican que cualquier decisión debe inscribirse en la Mesa Sectorial, cuya convocatoria exigieron los cuatro sindicatos participantes ya este miércoles. Entre las exigencias de la CIG, están: "Non se pode perder unha soa praza; a realización dunhas oposicións durante o curso escolar é moi complexa (membros de tribunais que deben ser substituídos, miles de persoas interinas que participan no proceso); e se as oposicións se trasladan ao 2021 debe sumarse á convocatoria do 2020 a oferta de emprego dese ano". A nivel del Estado "demandaremos unha solución á limitación da taxa de reposición pactada polo PP e os sindicatos estatais e mantida polo actual goberno".

Como se recordará, el pasado miércoles por la tarde, Alberto Núñez Feijoo dijo que la fecha de las oposiciones se mantiene todavía en junio y solo si la pandemia no da garantías de seguridad para los opositores se aplazarán las pruebas, y no para otoño, sino ya para el próximo año.