Grupo Común da Esquerda reclama a la Xunta «respuestas claras» a la «incertidumbre» de la comunidad educativa

La Voz de Galicia redacción

agencias 05/04/2020 14:26 h

Galicia en Común-Anova Mareas reclama a la Xunta que dé «respuestas claras» ante la «incertidumbre» de la comunidad educativa, tras la suspensión de las clases presenciales motivada por la emergencia sanitaria del coronavirus. En este sentido, como recoge Europa Press, el Grupo Común da Esquerda registró el pasado viernes en el Parlamento gallego, junto al BNG y al Grupo Mixto, la petición para que comparezca en la Diputación Permanente la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar. La portavoz del grupo, Luca Chao, explicó que en el actual momento «de máxima preocupación», un Gobierno «responsable debe dar respostas claras e son moitas as respostas que a comunidade educativa está demandando».

Añadió además que en estos momentos «hai incertidume entre as familias, entre o profesorado e entre o alumnado, que non saben qué vai a pasar cos últimos meses do curso». De ahí, que entiende que en este contexto «non se pode pretender facer unha evaluación normal e sistemática» del curso 2019/20.

Por otra parte, Chao considera que la conselleira Carmen Pomar «debe aclarar qué vai a pasar coas opositoras e opositores, que ven con preocupación cómo pasan os días sen saber qué vai a ser do futuro».

Además de estas cuestiones, la portavoz de Común da Esquerda cree que la titular gallega de Educación tiene que «aclarar asuntos claves» como la «brecha digital» entre el alumnado y la «atención a la diversidad» en la docencia durante la crisis sanitaria.