Educación saca diez instrucciones para los docentes asturianos

12/03/2020 22:11 h

La Consejería de Educación ha sacado una instrucción básica dirigida a los profesionales que trabajan en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos que deberán seguir durante los próximos días, con la suspensión de las clases ya en vigor. Básicamente, señala su obligación de estar en los centros, que tendrán que permanecer abiertos. Deberán atender presencialmente a las familias que lo reclamen y elaborar materiales y actividades para que los estudiantes no noten el parón. No se avanzará en las materias. Es decir, no se explicarán nuevos contenidos sino que se reforzará lo ya enseñando. La Administración educativa reclama que se preste especial atención a los alumnos de segundo de Bachillerato que son los que tendrán que enfrentarse en apenas tres meses a la EBAU.

Esta instrucción se dicta unas horas antes de que la suspensión de la actividad docente sea efectiva pero cuando el malestar entre la plantilla docente ha comenzado a cuajar. No entienden que se esté extendiendo el teletrabajo en otros gremios y a ellos se les exija estar presentes, cuando disponen de herramientas tecnológicas para desarrollar su trabajo. Precisan que dentro de la plantilla hay muchos profesionales con situaciones de riesgo por sus patologías y por la edad. Sin embargo, la orden de la consejería es clara. Quedan cosas por concretar pero los diez puntos son contundentes. Habrá que ir a los colegios, aunque se podrá adaptar el horario para permitir la conciliación. El horario de mañana de los centros tendrá que discurrir con las puertas abiertas.

Hay algún apartado concreto para casos especiales. Por ejemplo, a los docentes itinerantes les especifica que tendrán que estar en la sedeo centro de referencia. En el caso de la evaluación ordinaria del segundo curso de los ciclos de Formación Profesional, se pospone, al menos hasta el 30 de septiembre.

A continuación se reproducen íntegros los diez puntos:

1. Con carácter general y salvo resolución en contra de la Consejería de Salud, los centros permanecerán abiertos y operativos en horario de mañana.

2. El personal docente y no docente asistirá al centro en horario adaptado que permita la conciliación familiar y laboral.

3. El centro dispondrá las medidas necesarias para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado fuera del ámbito escolar.

4. Para ello, cada centro, dentro de su autonomía pedagógica y de gestión, establecerá un sistema de comunicación e información con alumnado y familias, en su caso, a través de las plataformas con las que se trabaje habitualmente, así como cualquier otro medio de comunicación que los centros consideren adecuado para esta situación.

5. Los equipos docentes elaborarán la propuesta de actividades para que el alumnado continúe con el proceso educativo en sus domicilios. Estas propuestas no supondrán en ningún caso avance en las materias sino que se centrarán en actividades de refuerzo y/o ampliación.

6. Cada centro establecerá los canales y procedimientos adecuados para hacer llegar esta información en aquellos casos en los que se tenga conocimiento de que puedan existir dificultades en el uso de las tecnologías de la información.

7. Los centros docentes deberán prestar una especial atención al alumnado de 2º de Bachillerato que ha de presentarse a las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

8. La evaluación final ordinaria del segundo curso de los ciclos formativos de Formación Profesional se pospone, al menos, hasta el 30/03/2020.

9. Aquellas familias que lo demanden podrán ser atendidas de forma presencial mediante cita previa.

10. El personal docente itinerante o compartido permanecerá, como norma general, en la sede o en el centro de referencia. En el caso de ser varios los Equipos Directivos implicados, podrán determinar la permanencia de este personal en una u otra localidad o centro educativo, en función de las circunstancias de cada caso.