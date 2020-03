Bachibac en el IES gallego que reta a los alumnos de la República de Macron

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mila Méndez

Oleiros / La Voz 02/03/2020 05:00 h

No viven en París, pero estudian en la lengua de Balzac. En la era en la que el inglés es omnipresente, un instituto público de A Coruña, en el concello de Oleiros, decidió salirse de los márgenes. Tras una serie de entrevistas con la Embajada francesa y la Consellería de Educación, y, sobre todo, gracias al empeño de sus docentes, el IES Xosé Neira Vilas es el único centro de Galicia que ofrece el Bachibac. Esto es, la doble titulación de bachillerato española y francesa, la Baccalauréat. Gracias a este título los estudiantes pueden acceder de forma directa al sistema universitario galo.

«Estivemos desde o 2014 de forma experimental, ata que a Consellería sacou a convocatoria oficial no curso 2017-2018. A deste ano será a quinta promoción», cuenta Carlos Vidal, jefe del departamento y expresidente de la Asociación de Profesores de Francés de Galicia.

100% de aprobados

Los resultados, destaca, están siendo un éxito. «Todos os alumnos superaron a proba externa de Bachibac. Son un exame de lingua, co que obteñen o DELF (B2 de francés), e un de historia de Francia e de España», explica Vidal.

«Teñen que vir dunha sección plurilingüe o bilingüe da ESO en francés»

Cursan todas las asignaturas de los dos años de bachiller en francés, tienen dos horas más de clase a la semana y para poder matricularse deben acreditar unos conocimientos mínimos del idioma. «Teñen que vir dunha sección plurilingüe da ESO en francés, como a que temos no Neira Vilas, ou bilingüe. Tamén poden ser titulados da Escola Oficial de Idiomas ou da Alianza Francesa, provir dun país francófono onde estivesen escolarizados ou superar unha proba de nivel».

Fórmula exportable

Aunque en Galicia esta opción todavía es una rareza, en otras comunidades está muy extendida. Es el caso de Cataluña, donde 64 centros ofrecen Bachibac. Andalucía (8), Madrid (7) o Castilla-La Mancha (5) son otros. «Sabemos que en Galicia hai outros institutos que o queren implantalo. Os centros, para iso, precisan que os profesores acrediten un B2 en francés para impartir as materias», aclara Carlos Vidal. En un mundo, el educativo, donde el inglés también manda, esta es una de las limitaciones organizativas.

«Asimilan moi ben os contidos»

Pero Vidal anima a los centros interesados a que den el paso, porque los alumnos responden de maravilla. Lo corroboran los docentes: «Asimilan moi ben os contidos. Case todos veñen de ter a ESO en francés. Ademais, as clases son moi visuais e interactivas, innovamos a nivel tecnolóxico», destaca Xosé Antón García, profesor de Xeografía e Historia en francés en el Neira Vilas.

Este bachillerato doble arrancó en nuestro país en el 2009, tras un acuerdo entre el Gobierno español y el de la República Francesa. Las dos partes establecen un currículo mixto y los métodos pedagógicos también son acordados.

Libres de la ABAU

Una ventaja añadida es que si así lo desean, los estudiantes no tienen por qué examinarse de la fase común de la ABAU, las materias troncales, pues su nota media de bachillerato cuenta un 70 %. La prueba externa el 30 % restante. «Están indo á fase voluntaria, para aumentar a nota», dice Vidal. El Bachibac implica «un esforzo extra para os profesores» pero constituye un plus de «prestixio». De los 17 alumnos del segundo curso y los 14 del primero no todos son de Oleiros. Cada vez reciben más solicitudes desde otras localidades.

Eso sí, tienen una «espiña cravada». Por el momento, ninguno cruzó los Pirineos para estudiar allí la carrera. «Para todos, este bacharelato é un desafío, un reto. Igual para o próximo ano se animan», sonríe el profesor de francés.