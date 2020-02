Educación adapta a la LOE el decreto de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s.d.m.

29/02/2020 16:15 h

La modificación del decreto de acceso del alumnado no universitario matriculados en centros sostenidos con fondos públicos en Asturias que está tramitando la Consejería de Educación persigue volver a aplicar la resolución del mes de febrero del 2014, por ser la que se ajusta al artículo 74 de la LOE. Esta nueva redacción, que no estaba incluida en la resolución en vigor, que data del 2018, se centra en los alumnos con necesidades educativas especiales pero no tiene previsto introducir cambios.

La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en Asturias puede realizarse tanto en los seis centros de educación especial en funcionamiento en Asturias como en las unidades de educación especial que se habilitan en las zonas más alejadas, para facilitar su acceso a la educación. Esas unidades son la alternativa para aquellas familias asentadas tanto en el oriente como en el occidente del Principado. La Consejería de Educación del Principado, en estos momentos, no tiene pensado crear más.

Otra de las modalidades de escolarización que ya se proponen a los padres y que se incluyen dentro de esta modificación de la resolución del 2018 es la combinada, en la que los alumnos adquieren las habilidades y actitudes necesarias para su desarrollo social, compaginando un centro de educación especial y uno ordinario. En el centro de educación especial, les forman en ello y en el ordinario, las aplican conviviendo con otros compañeros de su misma edad. Este precisión no aparecía en la resolución de 2018 y sí en la nueva que está en fase de exposición pública.

La Consejería de Educación explica que su intención es adaptar el decreto de acceso a la normativa estatal y básica, de obligado cumplimiento por el Principado.