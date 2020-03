Baja el porcentaje de repetidores en ESO, pero sigue por encima del 30%

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 05/03/2020 05:00 h

El último número de Las cifras de la educación en España, publicado en la web del Ministerio de Educación, constata una mejora en los niveles de repetición en la secundaria española, aunque sigue siendo alta, ya que el 31,4% de los alumnos que hicieron 4.º de ESO en el curso 2016/17 habían perdido al menos un año; la tasa gallega está cerca, en el 30,8%. Esta es una de las cifras más preocupantes de la educación española, ya que se ha constatado que la repetición no ayuda a los alumnos, más bien al contrario.

La parte buena de los datos es que en ese mismo 2016/17, el porcentaje de repetidores en cada uno de los cuatro años de la secundaria mejoró sustancialmente con respecto a unos años atrás, en concreto el curso 2008/09, cuando el ministerio empezó a recoger el porcentaje de repetidores de la misma manera. En esos ocho cursos, todas las comunidades mejoraron sus cifras, excepto un incremento puntual en Asturias (que además de ser escaso no tiene repercusión porque el nivel era bastante bajo).

Galicia, en la media española

Galicia, que está en la media española, tuvo un comportamiento positivo. En estos ocho cursos pasó de repetir casi el 14% de los alumnos de primero de ESO a hacerlo poco más del 10%; en segundo el descenso también fue destacado, aunque no tanto, del 11,8% al 9,1. La situación está peor en tercero de ESO, donde en la actualidad repiten el 12,3% de los estudiantes frente al 13,4 de hace casi un decenio. Finalmente, en cuarto de ESO la mayor parte del alumnado aprueba a la primera, y solo un 6,8% (8,4 en el 2008/09) tiene que volver a la misma clase. La ley actual permite repetir una vez en primaria (solo una) y dos en secundaria (pero no el mismo curso), por lo que muchos estudiantes que repiten en primaria vuelven a hacerlo en secundaria.

Hay que tener en cuenta que los últimos datos oficiales son del curso 2016/17 y es posible que en la actualidad las cifras sean mejores, ya que cada vez está más clara la necesidad de apoyar a los estudiantes rezagados para que no repitan una y otra vez. Las clases de apoyo (programa PROA) y ahora en la propia aula (ARCO), así como la FP básica parece que podría reducir las tasas en el futuro, aunque la mitad de los repetidores de secundaria vienen arrastrando el problema en primaria, una cifra altísima: 14,3% en Galicia, 15,1 en la media española y casos gravísimos, como los de Baleares y Murcia, que superan el 20% de repetidores en la etapa inicial. Los expertos aconsejan que en primaria no haya repetición y, de existir, que sea residual, no superior al 3% del alumnado. Para evitar la repetición hay que activar programas de apoyo (hay varias líneas en Galicia) y la detección precoz de dificultades, así como una mayor intervención en el contexto social, medidas que no están generalizadas en Galicia.