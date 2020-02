«Un campo onde pode encontrar traballo un matemático? Custa imaxinar onde non!»

0

Redacción / La Voz 02/02/2020 05:00 h

Ata a persoa máis allea ás matemáticas goza da paixón polos números de Elena Vázquez Cendón. A decana da Facultade de Matemáticas da USC, a única desta especialidade que hai en Galicia, non esconde que está no sitio perfecto para ela. Na entrevista fala de vocacións, dos rapaces que van ao Estalmat (o programa de secundaria), da carreira, do novo perfil de estudantes do grao e das súas saídas espallando adxectivos sobre a súa disciplina.

-Que idade é clave na aprendizaxe das matemáticas? Os estudos din que é máis importante en primaria ca en secundaria...

-Non son experta na didáctica das matemáticas na infancia, pero sei por Estalmat que os 12 anos son unha idade un tanto crítica: ou estimulas os rapaces e as rapazas que teñen interese polas matemáticas ou iso pódese perder. Pero seguro que todas as etapas son estratexicamente importantes.

-Poden gustar as matemáticas se tes unha mala experiencia no colexio?

-Sen dúbida. Hai xente que quere saber, que quere entender, aínda que non tivera bos profesores. Pero aos que nos gustan as matemáticas sempre tivemos alguén que nos estimulou, aínda que despois houbera outros que non o fixeran.

«A gamificación axuda a coller o sabor doce das matemáticas»

-O que si se di é que dos 10 aos 14 anos é cando un se decanta polas ciencias ou as letras...

-As matemáticas non poden estar en contraposición da arte e da literatura. E o exemplo está en Estalmat, o programa de estimulación do talento matemático na secundaria, porque os rapaces que pasan por alí despois estudan carreiras moi diferentes: moitos decántanse polas enxeñarías, pero tamén se forman en arte, xornalismo ou dereito... As persoas somos poliédricas e temos intereses moi diferentes.

-Estalmat, rebumbio, olimpíadas, semanas STEM, robótica... Saben máis os alumnos de ESO de hoxe ca hai 30 anos?

-Se miramos o temario hai cousas que agora non se estudan, pero tamén se estudan cousas que antes non entraban. As olimpíadas xa teñen 56 anos, pero si se fai moita estimulación na educación non formal, e iso é moi agradecido. A gamificación axuda a coller o saber doce das matemáticas, porque teñen moitos sabores...

«Todos sabemos cal é o goce de comer as nécoras: pelexar coas patas, cos recunchos...»

-Os amantes das matemáticas din que só se aprende enfrontándose en solitario a un problema, errando e volvendo a facelo ata que o dominas, e que ter un profesor dicindo por onde tes que ir é un erro enorme.

-O primeiro é certo. Pode haber estratexias, pero para saborear un polo tes que comelo, incluso coas mans. Tachar o que non sae, volver para atrás e para diante, facer e desfacer... O ideal é que te enfrontes ao problema. Os libros realmente son libros de solucións, pero nas matemáticas hai moitos camiños. Por iso os matemáticos sempre usamos lapis e goma. En canto ás pasantías... Son unha opción de financiamento para os nosos estudantes de grao, e poden ser recomendables, pero non sempre se necesitan. Non hai que divinizalas nin satanizalas. Teñen que ser en pequenas doses, porque se non deixas de pensar. En matemáticas se non pensas non aprendes matemáticas, aprendes receitas. É coma se che dan unha pílula de nécoras, que nutre igual que as nécoras, pero todos sabemos cal é o goce de comer as nécoras: pelexar coas patas, cos recunchos... Sen iso perde toda a graza.

«O 90 % do noso alumnado de hoxe saca sobresaliente en bacharelato... E aquí descobre que hai catros e cincos»

-Din que as matemáticas teñen moitos camiños, pero hai profesores que só queren aplicar o seu.

-Ás veces é unha cuestión de optimización, porque se tes moitos estudantes necesitas certa axilidade. En ningún caso valería poñer só o resultado, porque hai que relatar como se chega á solución. Tamén é certo que os profesores temos que escoitar. Lembro unha vez cun alumno que viña da FP e estabamos tratando un problema de óptica, e este alumno fixo unha obra de arte para entender o problema; recoñezo que para min foi un reto aprender que aquilo estaba ben feito. Para ser un bo docente tamén hai que escoitar aos alumnos.

-Falando deles, que erros son os máis comúns na facultade? Que é o que lles custa aceptar?

-Entender a linguaxe matemática e escribila. As matemáticas teñen a súa propia gramática, a súa ortografía. Para moitos é difícil entender esa abstracción e seguir o formato dende o rigor, onde cada paso ten que estar xustificado. As matemáticas do instituto son máis unha ferramenta, non hai apenas demostracións de teoremas, e iso é novo para eles.

«Hai unha matemática que está esperando por eles para que a descubran»

-Son creativos os alumnos de Matemáticas? Deben selo?

-Deben selo. Hai unha matemática que está esperando por eles para que a descubran. Cada día saen novidades no noso campo. Para descubrir cousas hai que saber moi ben o que hai e ser rigoroso, pero tamén ter intuición.

-Cal é a materia óso?

-Como decana non podo dicir que materias teñen diferentes resultados, pero todo o temos colgado na web, no apartado de Calidade [hai varias materias con menos do 50 % de aprobados, e hai anos co 25 %, pero sorprende que Estruturas Alxébricas, sendo dun curso tan avanzado como terceiro, non chegue ao 40 %]. O que si notamos é que as novas xeracións [a carreira pasou de ter un 5,6 de nota de corte a un 11,4 nestes últimos anos] teñen unha capacidade de traballo enorme, e os números cambian. Tamén é verdade que afecta a orde dos exames, porque chegan ao último máis cansos.

-Que diferenza hai, de cara a unha carreira profesional, ter só o grao ou tamén o mestrado?

-Penso que, por madurez e capacidade de estudo, o mestrado é a mellor opción, porque é un bo momento para continuar. E nós temos tres mestrados con moita demanda, pero hai alumnos que o deixan tralo grao e despois fan un mestrado, ás veces pagado pola súa propia empresa. Esixe moita motivación e sobreesforzo, pero faise.

«O que supoña moitos números e un problema para resolver necesita un matemático»

-En que campos profesionais teñen saída os matemáticos?

-Un campo onde pode encontrar traballo un matemático? Custa imaxinar onde non pode! Facendo unha estatística atopamos que un exalumno traballa nunha empresa de helicópteros sanitarios, no departamento de optimización e calidade. Todo o que supoña moitos datos e números e un problema para resolver necesita un matemático.

-Cantos matemáticos saen da facultade cada ano? Son suficientes?

-Ata agora saen uns sesenta matemáticos por curso, pero espero que cheguemos aos noventa. Unha vez pregunteille a unha consultora coa que traballamos nos mestrados cantos graduados necesitaría, e non dubidaron: «Todos», dixéronme.

«Co noso nivel de compromiso non podemos atender ben o dobre de alumnos»

-Non contemplan aumentar o número de prazas?

-Pouco a pouco. Por unha banda, se cambia o 10 % tes que facer outra memoria do grao, pero tamén co noso nivel de compromiso non podemos atender ben o dobre de alumnos. O 90 % dos estudantes que chegan hoxe ao grao teñen un sobresaliente en Matemáticas no bacharelato, e aquí descobren que hai catros e cincos... E hai que integrar esa frustración, que é moi saudable. Agora mesmo o ambiente na facultade é fantástico. Ver o ben que se senten, o felices que son, a colaboración que hai entre eles... son indicadores que non podemos medir, pero que nos dan moita enerxía.

-A ver, a decana de Matemáticas destaca un indicador que non pode ser cuantificado?

-[Ri.] Hai moitos indicadores indirectos, como os da felicidade, que non pode ser cuantificados. Hai que saborear o que non hai que medir!