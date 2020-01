Profesionales de la enseñanza lanzan una campaña sobre el buen uso de móvil en los centros educativos

0

Redacción / La Voz 28/01/2020 18:57 h

El Defensor do Profesor, un servicio del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) para recoger las quejas de los docentes, detectó en el primer trimestre de este curso un «incremento alarmante de denuncias do profesorado polo mal uso do móbil e as redes sociais en centros educativos». Con el objetivo de paliar los conflictos, ANPE ha decidido poner en marcha una campaña sobre el buen uso de los teléfonos y por extensión de las redes sociales, dentro de los centros educativos.

No es algo nuevo para ANPE, que ya publicitó un decálogo de buenas prácticas en los grupos de WhatsApp para padres y madres. En este caso, lo que se pretende es evitar que el alumnado de secundaria tenga conductas reprobables, como la grabación de imágenes en situaciones íntimas o en contextos delicados, difamaciones, insultos y amenazas.

ANPE alertará de que el móvil no se puede usar en la clase excepto que así lo indique el profesor; se alertará de los peligros que supone difundir imágenes íntimas y ofensivas; de la importancia de denunciar situaciones de acoso y violencia escolar; se fomentará el ser crítico y reflexivo, y que se respeten las diferencias. También se intentará generalizar la tolerancia cero ante el acoso y la violencia, así como animar a los alumnos a que dediquen más tiempo a las relaciones sociales en entornos físicos y no virtuales.

No se trata solo de generar climas más seguros y agradables para todos, es que ANPE también recuerda que los alumnos a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal en caso de cometer delitos como los de injurias, calumnias, amenazas o difamación.