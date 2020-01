«Co concurso de Prensa-Escuela os rapaces ven que o rap non é tan sinxelo coma crían»

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 12/01/2020 22:59 h

Escoger una obra literaria gallega que hable del agua, convertirla en un rap y grabar un vídeo musical. Este es el reto multidisciplinar de Galicia, auga, literatura e rap, un concurso que un año más convoca el Programa Prensa-Escuela con la colaboración de Viaqua para los alumnos gallegos de educación primaria, secundaria, especial y de escuelas de música.

Este año la primera fase del certamen termina el 8 de febrero, cuando el programa tenga todos los vídeos participantes, y entre ellos seguro que habrá alguno del CPR Inmaculada, de Silleda, ganador del año pasado. El profesor de Música del centro, Luis Miguel Crespo, reconoce que este año el concurso tiene más éxito en el colegio tras lo vivido en la pasada edición: «Para os rapaces o que sexa saír da aula sempre lles xera interese, e como o ano pasado quedou tan chulo o vídeo, agora moitos queren participar». No descarta Crespo que el premio, un iPad para cada alumno, sea también un aliciente a la hora de apuntarse.

«para eles que sexa un rap foi moi importante»

Lo que sí vio este maestro es que «para eles que sexa un rap foi moi importante, achegáronse a el dun xeito natural. Moitos seguen a grupos de rap, aínda que outros prefiren a música electrónica ou o reguetón, pero todos coñecen de que vai esta música e lles gusta».

Con respecto al concurso del año pasado, los alumnos ya sabían qué obra iban a versionar porque poco antes del certamen habían trabajado largamente la obra poética de Xosé María Díaz Castro y rápidamente se decantaron por Vísperas. Después, en clase, escucharon distintos raps desde un punto de vista analítico: «Viron que un rap non é tan sinxelo coma parece. Escollimos o compás, vimos como se constitúen as capas dunha canción e o analizamos, para despois casar a letra coa música. Eles tiñan todo iso aprendido na teoría e decatáronse do que supón levala á práctica».

Repetir, repetir, repetir

Tuvieron que trabajar duramente y repetir muchas veces hasta que quedó perfecto. Como colofón fueron con sus profesores de Lingua «pola contorna, que hai moitos sitios perfectos, para gravar o vídeo». El resultado, primer premio en la categoría juvenil.

«Foi xenial ver como traballaron para que un poema dun libro sexa unha canción»

Crespo reconoce que no esperaban ganar el premio, pero que en cualquier caso les hizo muchísima ilusión participar, ver cómo daban forma entre todos a una pieza musical nueva: «Foi xenial ver como traballaron para que un poema dun libro sexa unha canción».

Los interesados en participar en este certamen de Prensa-Escuela deben saber que hay cinco tipos de premios: infantil, para niños de primaria (un premio para el aula, una pizarra digital, y dos para los alumnos, que no pueden superar los cuatro por grupo); juvenil, para estudiantes de secundaria y con los mismos premios que la anterior categoría; educación especial, en las mismas condiciones; tres premios para profesores (de los grupos ganadores en cada categoría); y finalmente, un premio de las redes sociales para el vídeo que tenga más likes.