La inclusión educativa moviliza a 4.000 profesionales en Galicia

Redacción / La Voz 09/01/2020 17:27 h

La conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presentó en el Consello de la Xunta un informe sobre los logros de la inclusión educativa en Galicia. Explicó que en la actualidad hay unos 4.000 profesionales dedicados a la atención a la diversidad en los centros escolares gallegos, lo que supone un incremento del 22% en seis años (en el curso 2013/14 había 3.225).

La mayor parte de los profesionales educativos vinculados con la inclusión son especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y en audición y lenguaje (AL), pero también hay cuidadores, especialistas en lenguaje de signos y en atención a niños con discapacidad visual. Capítulo aparte merecen los treinta equipos de orientación específica (EOE) y los orientadores. Hay que recordar que desde este curso los institutos más grandes de Galicia tienen un segundo orientador.

Pero la consellería no ha estado sola para desarrollar este plan de atención a la diversidad. Hay treinta entidades y colectivos que colaboraron activamente en la creación de protocolos, intercambio de información y ayuda de todo tipo (Down Galicia, Once, Unicef, Amicos, Anedia, Cogami, Paidea, Ingada...). Ha sido gracias a estos convenios que un total de 1.184 centros y más de 21.000 alumnos se han beneficiado de atención y actividades de concienciación.

En 186 centros públicos se apuntaron a la línea específica de escuela inclusiva dentro de los planes de formación permanente del profesorado (formación de profesores dentro del centro), y se desarollaron 877 acciones relativas a la inclusión que llegaron a 16.500 docentes.