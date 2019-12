Unidad sindical pero desigual seguimiento de la huelga de profesores por la ratio y el horario lectivo

0

Los profesores de la enseñanza pública gallega estaban llamados hoy a la huelga para forzar a la Xunta a sentarse a negociar una reducción del horario lectivo y del número de alumnos por aula. Para los sindicatos la movilización ha sido muy amplia, con más de un 60% de seguimiento, mientras que desde la Consellería de Educación se consideró mínima, del 15% (16% en infantil y primaria y del 13,3 en secundaria y otras enseñanzas). Lo cierto es que el apoyo al paro fue bastante irregular, con centros donde apenas se notó y en otros donde la actividad diaria quedó paralizada. Como explicaba Paula Carreiro, secretaria autonómica de UXT Ensino, «houbo diferenza entre diferentes tipos de centro. Nos centros rurais igual se fixo máis efectiva a secundación da folga, e en xeral máis na etapa de secundaria que de primaria».

Marcha bajo una intensa lluvia

Las declaraciones de los sindicatos se dieron tras la marcha unitaria en Santiago, que fue apoyada por todos los grupos: los que están en la mesa sectorial (CIG, CCOO, UXT y ANPE), y otros como CSIF y STG. Desde la plaza de Cervantes a San Caetano reunieron a unas 1.500 personas, según los convocantes, que aguantaron la intensísima lluvia que cayó durante toda la mañana en la capital de Galicia.

«Demandamos unha reordenacion do noso tempo: tempo para coordinarse, tempo para dinamizar os centros»

Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino (principal sindicato con presencia en la escuela pública) explicó que esta huelga ha demostrado que «o profesorado galego reaccionó como os sindacatos galegos esperabamos que ía reaccionar», y recalcó la naturaleza de sus peticiones: «Non demandamos -dijo- unha reducción da carga de traballo, senon unha reordenacion do noso tempo: tempo para coordinarse, tempo para dinamizar os centros». El segundo aspecto que incluía la protesta iba sobre «a ratio e a sobrecarga do profesorado galego, que imparte máis horas de docencia ao ano que a media na Unión Europea». Finalmente, un tercer punto que es conclusión de los anteriores: «Pedimos unha posta en valor do ensino publico de calidade, e traballar en mellores condiciones do que estamos facendo».

«El profesorado da una calidad a nuestro sistema educativo superior al resto del Estado»

En la misma línea de expresó Julio Díaz (ANPE): «A resposta do profesorado foi excepcional por un tema de calidade do ensino público e de mellor atención ao noso alumnado», para añadir que «Feijoo debe revertir los recortes de los diez ultimos años y prestigiar al profesorado que con tanta profesionalidad desempeña su trabajo y da una calidad a nuestro sistema educativo superior al resto del Estado».

«Facemos unha chamada á reflexión para que conte co profesorado galego, non lle vire as costas»

Díaz también destacó algo de lo que se hizo eco Luz López, secretaria xeral de CC OO Ensino. «A consellería debe facer lectura da unidade sindical, darse por enterada e abrir a negociacion xa». No es algo que Suso Bermello espera que ocurra, al menos no a corto plazo: «Non esperamos unha resposta inmediata da consellería, pero facemos unha chamada á reflexión para que conte co profesorado galego, non lle vire as costas». Y avisa: «Se á volta de Nadal non hai ningun tipo de movemento, hai que seguir coas movilizacions».

«A gran maioría do profesorado e da sociedade non comparte os motivos que levaron á convocatoria»

Por su parte, desde San Caetano se restó importancia a la movilización: «A escasa incidencia da folga demostra que a gran maioría do profesorado e da sociedade non comparte os motivos que levaron á convocatoria», dijo la Xunta en un comunicado. Y añadió, ya en una clave más positiva: «A Consellería recorda que, tal e como lles comunicou aos sindicatos, mentres o Goberno central non proporcione os recursos orzamentarios para afrontar o gasto en persoal derivado da modificación do horario lectivo, sería unha irresponsabilidade por parte da Xunta iniciar unha negociación».