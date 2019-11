Fracasa el intento de especializar las carreras duplicadas en Galicia

0

Redacción / La Voz 22/11/2019 05:00 h

No habrá especialización de los campus en 26 de las 27 carreras que se ofrecen en más de una facultad en Galicia. Al menos de momento. El primer intento de la Xunta por conseguir una redistribución de la oferta académica ha chocado con problemas de diferente índole y ha sido imposible conseguir ese objetivo de racionalización ideal. Sí se ha logrado en gran medida completar la primera fase de este plan, que era homologar las asignaturas de los tres primeros años de estudio: Galicia dispondrá para el próximo curso de una tabla de reconocimiento de créditos entre las mismas carreras de las tres universidades gallegas; no será una convalidación automática, sino que tiene que ser solicitada por el estudiante, pero al menos no exigirá todos los trámites que hacen falta ahora. Lo más interesante es que un alumno de cualquiera de las tres universidades sabrá exactamente qué materias le convalidarán si quiere terminar la carrera en otro campus gallego, y aunque no serán el cien por cien de los créditos, sí hay una reconocimiento mayoritario de la formación.

Esto es lo que destaca la vicerrectora de Titulacións de la USC, Victoria Otero Espinar, quien cree que «houbo moito traballo» para concretar la primera fase del plan. De hecho, entiende que ha abierto la puerta a acuerdos futuros en cuanto a especialización: «Sentarse na mesma mesa con outros responsables dos estudos en Galicia xa foi un paso importante, e abre a mente para o futuro. Penso que nun tempo, ao mellor nun ano, podería abrirse de novo a posibilidade» de especialización de los campus. No parece que eso esté en las previsiones de la consellería que, en la comisión de seguimiento de la financiación del sistema universitario gallego (SUG) que se celebrará en un año, descarta llevar una nueva partida para completar el plan ahora fallido parcialmente.

Nancy Vázquez, vicerrectora de Oferta Académica de la UDC, cifra en el 80% el porcentaje de créditos que se convalidan entre las carreras de las diferentes universidades gallegas. Para ella, el plan ha sido muy positivo en ese sentido.

La excepción de Comunicación

La única excepción en este proceso de reorganización ha sido Comunicación Audiovisual. La titulación se ofrece en las tres universidades, en los campus de A Coruña (UDC), Santiago (USC) y Pontevedra (UVigo), y sus responsables se han comprometido a realizar una tabla automática de reconocimiento de créditos y a establecer cierta especialización (con Bolonia esto se denomina menciones) por campus. De hecho, ya había cierta diferenciación entre ellos: en A Coruña se incide especialmente en los entornos digitales, en Vigo se apuesta más por la televisión y en Santiago hay más opciones de cine.

Hay reticencias a la especialización en una carrera de cuatro años; para eso está el máster

¿Por qué el resto de titulaciones no hace lo mismo? Hay varias causas. Por una parte, los profesores son reacios a la especialización en una carrera de cuatro años, y entienden que es el máster el que permite esa diferenciación final; por otra, temen que una excesiva especialización reduzca la demanda de su título; para otros se debe a que el plan de estudios no permite focalizarse en el tema que puede interesar a los departamentos; o, finalmente, lo que ocurre es una falta de sintonía entre los diferentes equipos decanales.

En el SUG hay unos 90 grados diferentes, de los que 27 tienen repetición en alguno de los siete campus de la comunidad: A Coruña y Ferrol, ambos de la Universidade da Coruña (UDC); Santiago y Lugo, que pertenecen a la Universidade de Santiago (USC); y los de Vigo, Ourense y Pontevedra, que forman la Universidade de Vigo (UVigo).

En las tres universidades hay quince carreras repetidas: ADE, Economía, Relacións Laborais, Dereito, Comunicación Audiovisual, Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Social, Bioloxía, Química, Enxeñaría Informática, Enfermaría, Lingua Galega, Lingua Castelán y filología inglesa. Solo Enfermaría se ofrece en todos los campus mientras que Educación Infantil y Primaria se puede cursar en seis de los siete (menos Ferrol). A eso hay que sumar los doce títulos que se pueden cursar en dos universidades de la comunidad: Traballo Social, Ciencias da Actividade Física e o Deporte, Turismo, las ingenierías (Forestal, Química Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Tecnoloxías Industriais, Obras Públicas) Fisioterapia e Historia.