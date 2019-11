Polémica en el congreso de Escuelas Católicas al negar Celaá que elegir centro sea un derecho constitucional

0

Redacción / La Voz 14/11/2019 19:44 h

La inauguración del congreso nacional de Escuelas Católicas por parte de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, no fue ayer un mero trámite. La exconsejera vasca, que hasta ahora había mantenido una relación muy cordial y respetuosa con los centros concertados, aludió a una sentencia del Tribunal Constitucional para recordar que el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos no emana del artículo 27 de la Carta Magna. Dijo algo que ha repetido en muchas ocasiones y que es eje en el discurso a favor de la escuela pública: cuando el artículo 27 habla de «libertad de enseñanza» no se refiere a que las familias puedan escoger colegio sino a que el profesor tiene libertad de cátedra para dar clase.

El auditorio del hotel de Madrid donde se celebraba lanzó un «ohh» unánime de sorpresa ante la frase de Celaá, y las reacciones negativas no se hicieron esperar: los conocedores del asunto reprochaban a la ministra en funciones que no era el lugar, ya que como invitada eso no debía de haberlo dicho en el estrado. Agrupaciones, y sobre todo políticos, aprovecharon el desliz —si es que lo fue— para criticar al posible Gobierno de PSOE-Podemos diciendo que declaraba la guerra a la concertada o que era el «modelo del nuevo gobierno de izquierda radical». Los más benévolos solo ven en el lapsus (eso es lo que espera que sea la Conferencia Episcopal Española) un guiño a los posibles socios de Gobierno de los socialistas.

Lo cierto es que Celaá ya habló de este asunto y ha dejado claro en todo momento que una cosa es la escuela concertada de carácter social —y en ese sentido engloba a los colegios religiosos, a los que reconoce su labor— y otra las empresas educativas que buscan hacer negocio. Estas son, dijo en la anterior legislatura, su verdadero enemigo.