Los estudiantes de Medicina llevan hoy al Rectorado sus reclamaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia tamara montero

santiago / la voz 08/11/2019 11:08 h

El tercer día de huelga en la Facultade de Medicina fue un compás de espera. La asamblea, que terminó de madrugada, decidió que los avances alcanzados en la comisión permanente, de la que salieron con un documento firmado por decanato y representantes de departamentos, eran «suficientemente importantes» como para dedicar una jornada de reflexión. En esa jornada, una representación de los alumnos ha consultado con asesores legales y además, el Rectorado ha convocado a todas las partes implicadas en el conflicto a una reunión hoy a las 14.30 horas. El alumnado ha reclamado la representación de diversos vicerrectores y además habrá una representación de la facultad.

Día a día en Medicina La Voz de Galicia Claudia Lamela Oujo

Previamente, se ha convocado una asamblea en el aulario del hospital, en la que se darán los últimos retoques al documento de reclamaciones de los estudiantes. La asamblea en la que se debatió el compromiso reveló que los estudiantes están descontentos con la vaguedad con la que se han abordado temas que para ellos son líneas rojas.

La propuesta firmada en la comisión permanente no asegura que en aquellas asignaturas en las que se exige un 7 para aprobar sea un 7 (y no un 5, como ha venido ocurriendo) la nota del expediente. Tampoco están de acuerdo con la indefinición con la que se abordó la homogeneidad entre la materia que imparten distintos profesores. Según denuncian los estudiantes, una asignatura puede ser mucho más difícil de aprobar dependiendo de si están en el grupo A o D. La facultad les ha dicho que no puede hablarse de igualdad, sino de equivalencia de dificultad. Para ellos, el término es demasiado vago.

La tercera cuestión es la de la descentralización de la práctica clínica de quinto en atención primaria. Reclaman poder elegir centros de salud por toda la comunidad. La propuesta de la comisión permanente fue un sistema por el que ellos deben conseguir un tutor en el centro de salud que prefiera el alumno y que a partir de ahí se ponga en marcha la maquinaria administrativa para firmar un convenio. Ven el sistema «pouco eficiente» y además creen que hace recaer sobre ellos la responsabilidad de buscar los centros de prácticas.