Estas son las últimas notas de corte de la universidades gallegas

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 01/11/2019 14:22 h

De las 168 titulaciones y algo más de 11.000 plazas de primer año que ofrece la universidad gallega este curso, han quedado 50 carreras con 950 plazas libres. Es decir, el 8% de los puestos han quedado vacantes y casi el 30% de los grados no se cubrieron. Pero estas cifras son engañosas, porque dependen mucho de la rama del conocimiento y del campus. Por ejemplo, en Santiago, el campus estrella de Galicia, solo 2 de las 43 titulaciones que ofrece tienen plazas libres, y de los 3.600 puestos de primer año solo 34 no se cubrieron (menos del 1%). En el extremo contrario, el 27% de las plazas ofrecidas en Lugo y el 22% de las de Ferrol no tienen ocupante. En el resto de campus la situación es intermedia: 10% de espacios libres en A Coruña, 8% en Vigo y en Ourense y un magnífico 4% en Pontevedra.

En cuanto a las notas de corte, Medicina y la rama sanitaria siguen siendo las opciones con más demanda y por tanto de notas más altas. La carrera principal de Santiago ha subido un año más 0,1 de nota (lo habitual, año tras año) y cerró el llamamiento en un alumno con un 12,442 de nota de acceso. Es otra carrera de la rama y de Compostela la que le sigue en exigencia, Biotecnoloxía, con un 12,338 de acceso. Las carreras que pasan de 11 de nota de acceso están todas en Santiago: Odontoloxía (11,860), Matemáticas (11,424), Física (11,384) y Enfermaría (11,040).

Este es un repaso a los datos más interesantes de cada campus:

Santiago

Es la joya de la corona universitaria gallega, y no solo es la que más titulaciones ofrece (43 entre grados sencillos y simultaneidades) sino también plazas (unas 3.600) y la más exigente en nota de acceso y plazas ocupadas. Además de las carreras ante nombradas y que superan el 11 para el acceso, hay que contar con los dobles grados, donde solo entran los mejores expedientes: Matemáticas y Física (13,270); Enxeñaría Informática y Matemáticas (13,040);e Comunicación Audiovisual y Xornalismo (12,968); Química y Física (11,960); Educación Infantil y Primaria (11,630); Química y Bioloxía (11,580); así como Farmacia y Óptica (10,102).

Los grados sencillos que superan el 10 en Santiago son: Enxeñaría Informática (10,902), Comunicación Audiovisual (10,320) y Xornalismo (10,174).

Carreras de última incorporación como Crimonoloxía admitieron al último alumno con un 9,465.

A Coruña

Es el segundo campus en oferta, con 36 titulaciones, de las que 13 tuvieron vacantes (y 15 llenaron sus aulas en septiembre). Hay carreras de mucho tirón como Fisioterapia (10,844) o Enfermaría (10,572) mientras que Enxeñaría Informática cubrió sus plazas con un 8,320 de nota de corte pero hay que tener en cuenta que ofreció 240 vacantes. La simultaneidad de ADE-Dereito también pasó el umbral de diez (10,530), igual que el doble grado Bioloxía-Química (10.860). Y las nuevas Creación Dixital, Animación e Videoxogos (9,450) y Enxeñaría de Datos (7,386) han cosechado un resultado notable en cuanto a la demanda.

También parece apreciarse una ligera mejora en las que hasta ahora eran las carreras de peor resultado, las relacionadas con la construcción. Así, Estudos de Arquitectura, aunque tiene vacantes, cubrió gran parte de su oferta (el 85%), al igual que Arquitectura Técnica (90%).

Vigo

El campus de Vigo cubre el grueso de sus plazas en septiembre, aunque hay que tener en cuenta que se trata sobre todo de ingenierías, unas carreras con mucha oferta y variedad que tienen una nota de corte no muy alta, ya que la criba llega sobre todo durante los estudios. Las titulaciones con más demanda son Enxeñaría Biomédica (10,660), que se consolida como una titulación muy exitosa; Tradución e Interpretación Español-Inglés (10,310), que ya es un clásico en el panorama galaico; y Enfermaría (en el Meixoeiro, un 10,080 de acceso mientras en el de Povisa, con la docencia de pago, llegó al 9,182). La simultaneidad ADE-Dereito también es exigente para entrar (9,810).

Pontevedra

Es un espacio universitario muy bien diseñado y calibrado, porque de las 11 carreras que ofrece solo 2 se quedaron con plazas libres, realmente una (Enxeñaría Forestal) porque Dirección e Xestión Pública cubrió su oferta en la variedad presencial y solo tuvo tres vacantes en la semipresencial. Además, tiene gres grados de notas bastante altas: Enfermaría (9,810), Fisioterapia (9,640) y Comunicación Audiovisual (9,206), y la oferta única en Galicia de Publicidade e Relacións Públicas (8,108) y Belas Artes (5,434), además de Ciencias da Actividade Física e o Deporte (8,500) que solo se ofrece además en A Coruña.

Ourense

El grado de Enxeñaría Aeroespacial es sin duda la carrera con más tirón del campus ourensano, ya que el último estudiante entrar tuvo un 10,262 de calificación de acceso. El resto de notas de corte son más o menos asequibles, aunque el 9,602 de Enfermaría, el 8,140 de Educación Primaria y el 7,230 de Enxeñaría Informática (con sus 110 plazas) indican que el campus despierta el interés de los estudiantes no solo de Ourense.

Ferrol

La ciudad ferrolana tiene un campus muy vinculado a la industria y en este contexto destacan las ingenierías, con notas de corte bajas (hay mucha oferta en toda Galicia). Sin duda no extraña que Enfermaría (9,650) y la novedosa Xestión Industrial da Moda (8,030) sean las carreras de más nota, y habrá que esperar al resultado que da la Enxeñaría Eléctrica Dual (los estudiantes trabajarán y cobrarán en el último curso) y la anueva apuesta por la Xestión Dixital de Información e Documentación, ambas con plazas libres este año.

Lugo

De las 17 carreras que ofrece el campus lucense, adscrito a la USC, en 10 han quedado plazas libres (la mayoría ingenierías). El grado de Robótica, de nueva creación, tuvo una acogida tibia (6,750 de nota, pero cubrió todas sus plazas) mientras que el de Paisexe, que arrancó el segundo curso y que se completa en Arquitectura de la UDC, sigue quedándose con vacantes en el primer año. Eso sí, Veterinaria es una apuesta segura, con un 10,510 de nota para la última de sus 110 plazas, así como destaca Enfermaría (9,783) o la simultaneidad de grados de Infantil y Primaria, con un 9,990 de acceso.