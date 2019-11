El selectividad de julio mejora todas las cifras de aprobados de septiembre

0

Se presentan muchos más y aprueban al menos en la misma proporción que cuando solo llegaban unos pocos. Esta podría ser la primera conclusión tras analizar los datos de presentados y aprobados en las selectividades (ABAU) de septiembre de los últimos años frente a la última, que se adelantó a julio. Es cierto que al tratarse de una sola edición es un poco precipitado sacar conclusiones, pero las cifras son abrumadoramente más altas que en los cursos anteriores.

Esta prudencia de esperar a ver qué pasa en el futuro es la base de la opinión de la Consellería de Educación ante estas cifras: «Consideramos —dicen desde el organismo educativo— que non se poden comparar os de un só ano cos de toda a serie histórica anterior. Haberá que agardar para ver tendencias».

Pero las cifras son muy claras: el pasado julio se matricularon 2.085 personas en la prueba extraordinaria frente a los 1.492 del curso 2017/18 y los 1.505 del anterior. Sí es cierto que en septiembre del 2016 hubo bastantes presentados, nada menos que 1.915, pero esa edición fue peculiar, ya que desaparecía la selectividad y no estaba claro qué iba a venir en su lugar. Se hablaba entonces de una prueba similar pero más estilo test o, como así ocurrió, con otro diseño, como la obligatoriedad de presentarse a la materia de Historia de España, hasta entonces optativa con Historia de la Filosofía.

Los alumnos que suspenden una o dos en bachillerato salen beneficiados con la nueva ABAU

Por tanto, el 2015/2016 fue una edición de la selectividad (en ese momento de hecho todavía era la PAU) un tanto peculiar. Así, las comparaciones con solo dos años, septiembre del 2017 y del 2018 frente al julio pasado parecen más ajustadas. Y en ese caso no hay duda de qué son muchos más los presentados en esta ocasión y, al tratarse de porcentajes de éxito muy similares, hay más estudiantes con la selectividad aprobada.

Con respecto al año pasado se presentaron por primera vez a la prueba 471 personas más, que es un 42% más de los inscritos en septiembre del 2018, y con respecto al 2017 suman 385 más, nada menos que un 32%. Son alumnos que han suspendido alguna asignatura de segundo de bachillerato y no se pueden presentar a la selectividad ordinaria. En condiciones normales, dedicaban el verano a preparar las materias pendientes y, ya en septiembre, se ponían al día con el resto de asignaturas; el sistema no les beneficiaba en absoluto. Ahora, apenas pasa tiempo entre los exámenes ordinarios de junio y esta selectividad, por lo que la materia (no solo la que tienen que repetir) la tienen mucho más fresca que en el otro caso.

La gran ventaja es que los todos pueden empezar el curso a primeros de septiembre

El porcentaje de aptos es bastante equiparable a otros años: del 62% este curso y el anterior y del 66% en el 2017. En el 2016, dada la singularidad del momento hubo bastantes suspensos, más del 40%, posiblemente porque muchos se presentaron para probar suerte.

Pero también hay un incremento en el número de repetidores. Son estudiantes que hicieron la prueba en junio o en años anteriores y, o bien porque la suspendieron o porque no les salió como esperaban, se presentan de nuevo a la fase general. Normalmente son pocos los que lo hacen, pero este año la cifra ha aumentado. Son un tercio más que las de septiembre del 2018 y más del 65% de las del 2017. Es cierto que en esta ocasión el porcentaje de aprobados es más pequeño, del 58% frente al 68% de hace un año y el 72% del anterior. El hecho de disponer de poco tiempo, apenas unas semanas, para repasar el temario, parece no haberles ayudado; aún así, en números absolutos aprobaron más (286 frente a 251 y 213).

Septiembre ya en el aula

Finalmente, la selectividad adelantada tiene un beneficio general para todos los aprobados: pueden empezar el curso con el resto de sus compañeros. Con el sistema anterior, llegaba el mes de octubre y muchos estudiantes todavía no tenían asignada la plaza, con los problemas que eso genera ahora que las clases comienzan los primeros días de septiembre y muchas son de asistencia obligatoria.

Es precisamente esta acomodación a la programación general lo que destacan desde la Xunta: «O adianto da proba extraordinaria da ABAU é positivo na medida en que facilita a incorporación do alumnado ás aulas universitarias en tempo, xa que co modelo anterior podían darse casos nos que se incorporaban coas clases xa comezadas».

A la cola del porcentaje de aprobados en toda España

Las cifras de la selectividad en Galicia con respecto al resto de las comunidades autónomas no son buenas. Las notas medias suelen ser bajas, incluso las más bajas de España en muchas materias, y lo mismo ocurre con el porcentaje de aprobados, especialmente en septiembre.

Según los datos disponibles en el Ministerio de Educación —que no coinciden al cien por cien con los que baraja la CIUG, pero que se comparan con el resto del país— los alumnos gallegos de la selectividad de septiembre del 2018 aprobaron en un 57% de los casos.

Es una cifra baja (en la fase ordinaria, en junio, supera siempre el 90%), pero más si se compara con otras comunidades en ese mismo año: en Canarias aprobó el 75%, en Cantabria el 73%, en Extremadura el 72%, en La Rioja y en Aragón se llegó al 83% y en el País Vasco se superó el 87%. Solo Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid mantuvo unas cifras similares a las gallegas, con un 56% de aptos en la prueba extraordinaria en ambos casos.

Mejor otros años

El 2018 fue un año malo en lo que a notas de selectividad se refiere. De hecho, en el curso anterior el porcentaje de aprobados en la repesca en Galicia fue sustancialmente mayor, del 65%. Solo Baleares estuvo manifiestamente por debajo (50%) y en el resto de comunidades al menos seis de cada diez presentados a la prueba salieron con el acceso a la universidad resuelto. Hay casos increíbles, como la Universidad de La Laguna (en este ránking, el Ministerio divide a los estudiantes por universidades) que tuvo un cien por cien de aprobados, varios años seguidos además; hay que tener en cuenta que son pocos estudiantes los que acuden (en toda Canarias unos cien van únicamente a la fase general) pero que haya aprobado general indica necesariamente que la prueba resultó muy asequible.