Los sindicatos consiguen el compromiso de entrevista con la conselleira de Educación tras encerrarse en la Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 30/10/2019 15:41 h

Representantes de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación en Galicia (ANPE, CIG, CC OO y FeSP-UGT) han conseguido el compromiso de los responsables de la consellería de que la semana que viene serán recibidos todos juntos por la titular de la cartera, Carmen Pomar, una rectificación muy celebrada por los docentes. Los 16 representantes sindicales (cuatro por agrupación) se habían encerrado por la mañana en la Consellería de Educación para reclamar la recuperación del horario lectivo anterior a los recortes del año 2012 y que el pasado marzo apoyó el Gobierno. Esto supone que los docentes de secundaria tengan 18 períodos lectivos (no necesariamente horas, sino clases) a la semana y los de primaria lleguen a 21. En la actualidad, en secundaria tienen 20 períodos lectivos y en primaria, 25.

«Nos orzamentos do 2020 non hai partida para mellorar o horario»

La medida del encierro se tomó ante la falta de respuesta a la petición incluida en una carta a la conselleira el pasado 11 de octubre y ante la perspectiva de que no habrá cambios para el año que viene. «Nós vemos que nos orzamentos do 2020 non hai partida para mellorar o horario, como non a hai para abonar aos interinos os cinco meses e medio», explicaba ayer durante el encierro Julio Díaz (ANPE). Paula Carreiro (FeSP-UGT) apuntaba que la movilización tiene como objetivo la negociación con la Xunta, ya que Galicia es una de las seis comunidades españolas donde todavía no hay acuerdo para revertir la carga lectiva tras las decisiones tomadas por el ministro Wert durante la crisis. Y Suso Bermello (CIG), sindicato mayoritario en la escuela pública, destacaba que en este asunto «a unidade sindical mantívose a pesar dos esforzos da Xunta por dividila», ya que desde Educación proponían cuatro reuniones la semana que viene, una por sindicato.

Si los profesores disponen de menos horas de clase pueden dedicar ese tiempo extra de estancia en el centro a la coordinación de programas, formación continua y atención a la diversidad y a las familias. La reducción de horas lectivas supondría la contratación de unos dos mil profesores más en Galicia, puestos que se perdieron durante la crisis.