El Consejo Escolar del Estado pide la equiparación de sueldos entre profesores de la pública y la concertada

Redacción / La Voz 29/10/2019 13:21 h

El Consejo Escolar del Estado se reúne esta mañana en sesión plenaria en la que se aprobará su informe anual. Según adelanta Efe, el Consejo va a recomendar al Ministerio de Educación que se alcance un acuerdo para la equiparación salarial del profesorado de la enseñanza concertada con sus homólogos de la enseñanza pública. «Los trabajadores de la concertada son empleados de un servicio público educativo», recuerda el Consejo, que insta a que en el marco de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada se negocie dicha homologación salarial y laboral.

Ha especificado que el hecho de que al personal docente de la concertada se le excluya de poder percibir algunos conceptos salariales como los sexenios «implica aumentar aun más las diferencias salariales alejando progresivamente la equiparación en lugar de lograrla». En Galicia, según datos de UGT de enero del 2018, los trabajadores de la concertada cobran el salario asignado (1.601 para maestros y 1.880 los licenciados en secundaria) a los que hay que sumar el complemento de comunidad autónoma (de 277 a 375 euros según el grupo) y los trienios (de 36 46 euros según categoría). Los licenciados tienen otros pluses pero también menos complemento autonómico. Así, los datos de UGT apuntaban a que un maestro de primaria cobra 1.880 (trienios aparte) y un licenciado que da clase en secundaria recibe al mes 2.164 (también sin trienios).

A los 25 años de trabajo, el 84% del sueldo de la pública

En Galicia, los sindicatos docentes exigen que «mismo trabajo, mismo sueldo» y calculan que a los 24 años de carrera, en la concertada se gana el 84% del sueldo de la pública. Han perdido con la crisis la paga que obtenían a los 25 años de trabajo, solo cobran un puesto directivo si es jefatura de estudios o dirección (no de jefatura de departamento) y nunca reciben el plus de coordinación de dinamización lingüística (obligatorio por ley). Además, critican que desde el 2009 no hay un compromiso de mantenimiento del empleo.

En el Informe 2019, el Consejo recuerda que el marco educativo-laboral vigente de la enseñanza concertada es de 1985, por lo que «las repercusiones en el plano laboral para sus 150.000 trabajadores requiere de cambios que se adapten a un adecuado marco regulador a los nuevos tiempos». Por ello ha instado a la negociación de un nuevo Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Retomar los trabajos para el pacto

Según informa Efe, el Consejo también pedirá al Gobierno «retomar sin demora el trabajo que conduzca finalmente a un Pacto de Estado por la Educación con el fin de mejorar la educación en España, por encima de los intereses partidistas y de la rentabilidad mediática y electoral». Ha pedido consenso para políticas educativas «claves y urgentes» como las relativas al profesorado, los centros educativos, la simplificación y armonización del currículo y la Formación Profesional.

Otras consideraciones del Consejo pasan por la eliminación de los efectos del real decreto de racionalización del gasto educativo para compensar «el deterioro sufrido por la escuela pública», recuperando la inversión educativa y los derechos laborales, sociales y sindicales de los docentes.

También se solicita al Gobierno la aprobación de una Ley de la Profesión Docente y a que emprenda una campaña de comunicación a nivel nacional para «aumentar el reconocimiento social de los profesores».

Antes de entrar en la reunión, los sindicatos de docentes CSIF, STES, CCOO y UGT lamentaban que la «parálisis política» esté afectando directamente a la educación, con falta de inversión, el mantenimiento de los recortes y el déficit de las plantillas, entre otras consecuencias.