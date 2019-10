50 colegios gallegos en un plan piloto de programación

Presentación ayer del programa «Digicraft no teu cole» en Santiago

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 17/10/2019 05:00 h

Se presentaron cien colegios pero solo cincuenta entraron en el programa piloto Digicraft no teu cole, una experiencia de la Fundación Vodafone que se va a llevar a cabo en Galicia para dar el salto después a toda España y para lo que cuenta con la Consellería de Educación y la agencia de modernización Amtega.

Estos 50 colegios desarrollarán durante dos años un programa de formación en programación y robótica a partir de un material educativo diseñado por la Universidad de Salamanca (USal) y para eso se formará a unos cien docentes y se dotará a los centros con 600 tabletas y 100 kits tecnológicos (con placas de programación básica, materiales de realidad aumentada y productos descargables). Al cabo de los dos años habrá una feria donde se podrá comprobar la propuesta de cada centro. Serán unos 3.800 niños de 6 a 12 años los que participarán en la iniciativa.

Mejora de las habilidades sociales

En la presentación ayer del programa, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, recordó que Galicia «é unha das poucas comunidades autónomas que está facendo unha aposta seria e global polo uso seguro e crítico da tecnoloxía nas aulas desde a etapa de infantil». Y es que Digicraft además de aprender robótica, programación e inteligencia artificial, los niños trabajarán en equipo, resolverán problemas, tomarán decisiones, mejorarán su oratoria y mejorarán en razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.

Por su parte, la directora de Amtega, Mar Pereira, destacó la importancia de «espertar as vocacións tecnolóxicas entre os máis novos con esta iniciativa, enmarcada no Plan de Promoción do Talento Dixital, DigTalent, ao que está adherido Vodafone».