Las titulaciones del futuro en Galicia, a debate

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Meizoso

Redacción / La Voz 27/09/2019 05:00 h

El nuevo catálogo de perfiles profesionales, elaborado por la Consellería de Educación y la Fundación Empresa Universidade Galega (Feuga), marcará las nuevas titulaciones del futuro en Galicia. «A maior parte dos traballos do futuro aínda non se estudan nas universidades», indicó el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro. Por eso, el proyecto ahonda en la necesidad de conocer «que traballos se necesitan en Galicia e cales xerarán emprego de aquí a 2030». Se trata, añadió Díez de Castro, de una iniciativa «inédita en Galicia e no resto de España».

; José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades Debate sobre el nuevo catálogo de perfiles profesionales La Voz

Tras analizar las tendencias que afectarán a Galicia en la próxima década y seleccionar los sectores que generarán más empleo, el catálogo incorpora los perfiles que, en el futuro, tendrán mayor demanda. «É fundamental -subrayó el director de Feuga, Javier Pereiro- que os titulados galegos teñan competencias persoais» porque «estamos falando do desenrolo de entornos complexos, de adaptabilidade ao cambio, de creatividades, de innovación ou de intelixencia emocional». Sobre la segunda fase del proyecto, Pereiro avanzó que «hai que conseguir que sexa continuo e que as empresas colaboren de forma permanente co ámbito universitario para definir as titulacións que son necesarias». El director de Feuga resumió que «non queremos definir perfís futuristas, senón as titulacións de futuro para Galicia».

; Javier Pereiro, director de Feuga Debate sobre el nuevo catálogo de perfiles profesionales La Voz

Desde el Círculo de Empresarios de Galicia, su presidenta Patricia García, habló de «garantía de éxito do estudo» por «poder dicir que antes do 2030 imos ter aos traballadores que realmente necesitamos nas empresas». García calificó el modelo de «robusto» porque «vén a cambiar unha forma de establecer as titulacións. Ata o de agora non mesturábamos as humanidades coas ciencias. Estamos a romper totalmente o modelo». Buena parte de los perfiles profesionales definidos tienen como base las competencias STEAM, es decir, las tecnológicas y científicas combinadas con el arte y la creatividad.