Quince nuevos institutos se apuntan al bachillerato de excelencia

El bachillerato de excelencia gallego se reconoce Sara Carreira

Santiago acogió la primera jornada de convivencia para que profesores y alumnos del StemBach compartan experiencias

Son catorce centros educativos gallegos, los llamados a ser punta de lanza del nuevo sistema de excelencia de Galicia, y ayer se reunieron en Santiago en una jornada de convivencia y reconocimiento. Fueron unos 200 alumnos de primero de bachillerato y sus profesores, llegados de toda la comunidad, los que participan en StemBach, el proyecto de bachillerato de primer nivel surgido del equipo de Román Rodríguez y que mantiene e incluso impulsa Carmen Pomar,

De hecho, ella fue quien inauguró la jornada con un discurso entusiasta y con lenguaje inclusivo. En él explicó que desde la consellería "sementamos este bacharelato (...) para co tempo recoller unha boa colleita de científcas e científicos", a los que consideraba "pioneiros, e por tanto valentes" y ya solo por eso "confiamos en vós, e non nos ides decepcionar". Les advirtió que "non vai a ser doado", ya que a la presión del bachillerato tradicional se suman más horas de formación, "un esforzo extra". Esta apuesta de la consellería "por vosa vocación" es "unha oportunidade" que Carmen Pomar anima a "sacarlle todo o partido" con "esforzo, compromiso e vontade".

