Educación paraliza los grupos de análisis de la selectividad hasta que haya gobierno

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 07/09/2019 12:46 h

La selectividad genera problemas cada junio y una de las quejas más repetidas por parte del Ministerio de Educación es que en los medios solo se habla de la prueba cuando se está realizando, un momento en el que nada se puede hacer. Pues bien, este mes de septiembre, surge la pregunta de qué se está haciendo. Preguntado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, sobre el asunto, explicó a La Voz que «se ha puesto en marcha un grupo de trabajo entre los dos ministerios afectados, el de Educación y FP y el de Ciencia, Innovación y Universidades, y lo siguiente será reunirse con las universidades y las comunidades autónomas». Lo siguiente, eso sí, se pospone indefinidamente hasta que haya Gobierno, según una información ofrecida por Europa Press citando fuentes del ministerio que dirige en funciones Isabel Celaá.

La agencia de noticias explica que el ministerio no reunirá a expertos para revisar el actual modelo de la prueba de acceso a la universidad hasta que no se forme un nuevo gobierno, a pesar de que las universidades sí querían estudiar este mes de septiembre las posibles diferencias de dificultad que tiene la selectividad en las distintas comunidades autónomas.

Aunque parece lógico que no haya convocatoria de la conferencia sectorial de Educación (ministerio y consejerías) hasta que exista un Gobierno con plena capacidad de decisión, sorprende más que no se promuevan reuniones a otros niveles. El presidente de la CRUE Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, reconocía en una entrevista reciente también para Europa Press que septiembre podía ser el mejor momento para evaluar la selectividad y que apuntó que lo harían aunque no tuviesen el apoyo de los ministerios: «Una vez finalice la prueba de acceso a la universidad que aún se está realizando -en algunas comunidades todavía se celebra el examen extraordinario en septiembre-, se procederá a buscar una fecha adecuada para todas las partes y se constituirá el grupo de trabajo», precisó un portavoz de CRUE esta semana.

En paralelo, la selectividad vuelve a la actualidad política. Este martes en el primer pleno ordinario del Congreso en esta legislatura, Ciudadanos presentará una petición para crear una prueba de acceso a la universidad «homogénea» en toda España que «garantice la igualdad de contenidos como en los criterios de evaluación». La petición del asunto está hecha desde que se celebraron los polémicos exámenes en junio.