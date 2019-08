El alumnado, sobre el adelanto de las becas: «Positivo, pero non suficiente»

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 07/08/2019

«Máis que parabenizar diriamos que é un paso positivo pero queda moito por labrar»; «Positivo, pero non suficiente», y «si que precisaba ser atallado, pero é un parche». Son algunas de las respuestas de las organizaciones estudiantiles gallegas al compromiso del Gobierno de adelantar este año el pago de las becas cuatro meses y al incremento de 40 millones para intentar llegar a 17.000 becarios más. Creen que hay que hacer más. Mucho más. Y ese más pasa por una reforma integral del sistema, para lo que han aportado algunas ideas.

«Era unha reivindicación que estaba aí todos os anos, porque hai moitas estudantes que empezan o curso e están varios meses sen recibir nada, e son bastantes gastos, sobre todo coa suba dos alugueres», explica Ana Fidalgo, responsables de Relacións sociopolíticas de Anega. Pero aunque es una buena noticia que se resuelvan antes «a problemática das bolsas non só está aí», en el retraso del pago. Porque las características socioeconómicas del alumnado de Galicia «son distintas ás do resto do Estado» y «hai que analizar se as cantidades son suficientes co encarecemento da vida e dos alugueres». Y «hai que fuxir da meritocracia» y de convertir a los estudiantes en un número, una nota. «Hai que atender a factores socioeconómicos», reclama Fidalgo.

Para Erguer, el objetivo tiene que ser una educación totalmente gratuita y un sistema de ayudas con mayores cuantías, que sean accesibles a más estudiantes y que tengan en cuenta las particularidades de Galicia, como «o caso das leiras mortas», terrenos agrícolas sin rentabilidad alguna pero que sí se tienen en cuenta a la hora de calcular las rentas, con lo que obstaculizan el acceso a las ayudas.

La coordinadora estatal Estudiantes en Movimiento -que aglutina a una treintena de organizaciones estudiantiles, entre ellas la gallega Acción Universitaria- cree que la mejor opción es el sistema de becas salario, lo que permitiría al alumnado (especialmente el universitario) poder dedicarse a la vida académica a tiempo completo hasta terminar sus estudios. «O ensino debería ser gratuíto en todas as etapas, incluída a universidade», reclama Alfonso Armesto, portavoz en Galicia de Estudiantes en Movimiento, que califica la medida del Gobierno socialista de parche.