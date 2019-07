Las escuelas de diseño reivindican el valor de sus estudios superiores ante el nuevo grado de UVigo

0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 31/07/2019 05:00 h

Los equipos directivos de las cuatro Escolas de Arte e Superiores de Deseño (EASD) de Galicia han unido sus fuerzas para protestar contra el anuncio de la Universidade de Vigo para poner en marcha el grado universitario de Deseño e Creación. Lo hacen porque, explican, ya existen en Galicia unos estudios superiores de Deseño, que son de la Xunta y que suponen 240 créditos (ECT) aunque no se llaman grado por una cuestión de terminología, pero tienen la misma categoría académica (MECES2) y permiten el acceso directo a los másteres universitarios.

«Pedimos aos promotores do grao que non confundan á opinión pública»

Por eso, desde la red de EASD exigen «respecto á labor desenvolvida estes anos que, pensamos, ten dado e da resposta adecuada ás demandas do ámbito produtivo e da sociedade en xeral ao respecto. Pedimos aos promotores do novo grao e aos voceiros da Universidade de Vigo que non confundan á opinión pública e sexan rigorosos nas súas declaracións».

En Galicia hay cuatro escuelas de diseño: Pablo Picasso (A Coruña), Antonio Faílde (Ourense) y Ramón Falcón (Lugo) en las que se imparten los estudios de Deseño Gráfico y Deseño de Interiores; y la Mestre Mateo (Santiago) que ofrece Deseño de Moda y Deseño de Produto. Las declaraciones de algunos miembros de la universidad viguesa de que en Galicia no había estudios superiores de diseño hizo que este colectivo «asista con perplexidade» a la implantación del futuro grado.

Recuerdan desde el grupo de EASD, que los estudios de diseño, que antes eran diplomatura, se imparten desde el 2005 en lo que se conocía históricamente como escuelas de artes y oficios; pero en el 2010, con la reconversión al Plan Bolonia estos estudios pasaron a durar cuatro años y tener la misma categoría que los grados, «provendo ao sector produtivo e á sociedade en xeral de profesionais titulados nuns estudos superiores de deseño financiados con fondos públicos». Es lo mismo que ocurre con Música, Danza, Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais y Artes Plásticas (en este último caso son estudios de dos años similares en valor académico a la FP superior).

Las direcciones de las EASD destacan que los suyos son estudios muy asequibles (sobre 300 euros anuales de matrícula), con una baja ratio de alumnos (diez estudiantes por profesor), «elevados índices de inserción laboral, e alto grao de recoñecemento por parte do sector produtivo e profesional». Todo eso hace que cada año se presenten cientos de personas a la prueba de acceso y solo entre un pequeño grupo.

De cara al futuro, la red de EASD prepara con la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) la implantación de sus propios estudios de posgrado.