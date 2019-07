La universidad gallega, incapaz de revertir la sangría de alumnos

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 28/07/2019 05:00 h

Galicia perdió la mitad de sus estudiantes de grado en veinte años. Que haya la mitad de jóvenes en edad de entrar en la universidad que en el 2000 es, sin duda, la causa principal, pero no la única, porque existen otras explicaciones: el auge de la FP superior como alternativa; las altas notas de corte, que hacen «emigrar» a los alumnos a otras comunidades; la falta de carreras adaptadas a la demanda (que en los últimos años se está subsanando) y que deriva a otras zonas a los estudiantes con las ideas claras; o la tímida apuesta por el inglés, que podría servir de imán para extranjeros y gusta a las familias. ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay dos razones de fondo: las exigencias presupuestarias, ya que cada euro gastado se mira con lupa y apostar por una mejora del modelo exige una fuerte inversión en recursos humanos y materiales; y otra burocrática, ya que deben ponerse de acuerdo tres rectorados y cumplir unos trámites que convierten en años cualquier cambio.

Alternativas

Selectividad sin universidad. En Galicia, el 22 % de los estudiantes que aprueban la selectividad no siguen en la universidad presencial. La FP superior absorbe un volumen grande de estos jóvenes, especialmente aquellos que quieren encontrar un trabajo de calidad pero rápido. Hay casi 14.000 los estudiantes de esta FP.

alumnos en el campus

Salida de estudiantes. De los que sí entran en la universidad, el 10% se va a otros campus españoles: el 6% a Madrid, un 3% a Castilla y León y el 1% a Cataluña. No hay datos de alumnos que van al extranjero; son pocos pero su número crece cada año.

Apenas llegan. Galicia solo recibe un 1,6% de los estudiantes de Asturias y el 1% de los de Castilla y León; juntos no suman el 3,5% de los estudiantes en campus gallegos (frente al 16% de Madrid, 14 de Andalucía, 13 de Cataluña o el 4% en Castilla y León). Los extranjeros representan solo el 1,6% del total galaico.

La explicación. Los estudiantes gallegos que se van son sobre todo de dos tipos: quienes no llegan a la nota de corte en Galicia para la carrera elegida; aquellos que tienen las ideas claras y no encuentran en la comunidad los estudios deseados o con el plus que les interesa (dobles grados, internacionalización o idiomas, por ejemplo). En cuanto a la falta de demanda externa, estar en la periferia, tener notas de corte muy altas, la tímida apuesta por el inglés y no darse a conocer fuera de Galicia (hace años que no se va a las ferias porque apenas tenían retorno de estudiantes) dificulta atraer a foráneos.

plazas

Dos ejemplos. Si se eligen dos de los grados con más oferta en Galicia y se comparan con las cifras de Castilla y León, con la misma población diana (unos 100.000 jóvenes) se ve la diferencia: en Educación Primaria Galicia ofrece casi 600 frente a las cerca de 1.000 castellanas; en Enfermería, hay 500 plazas gallegas y 700 castellanas.

Dobles grados testimoniales. Es una de las tendencias de éxito, pero en Galicia su oferta es testimonial sobre todo por el número de plazas: lo habitual es entre 10 y 20 plazas. Solo ADE+Dereito en la UDC tiene 60 plazas y su homónima en Vigo, 40.

La explicación. Es un problema organizativo y presupuestario: el plan Bolonia descarta clases únicas con cientos de alumnos, por lo que cualquier aumento de plazas supone multiplicar el número de docentes, y de forma exponencial si son carreras experimentales (laboratorios). Los dobles grados aún están en fase «piloto» de implantación.

notas de corte

La 7.ª comunidad más exigente. Directamente relacionado con el número de plazas está la nota de corte. Galicia es la séptima comunidad en nota, solo por detrás de País Vasco, Madrid, Murcia, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. En cambio, Castilla y León está de 4.ª por la cola y solo es más asequible entrar en Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. Según el informe La Universidad Española en Cifras. Año 2016, Curso 2016/2017, de la CRUE, el 65% de los alumnos gallegos necesita una nota de acceso de 7,5 o superior; en Castilla y León tienen esa nota solo el 48% de los estudiantes.

variedad de la oferta

Limitada. Según el Ministerio de Educación, en el curso 2017/18 en Galicia se ofrecían 125 grados diferentes, frente a los 260 de Castilla y León. Los últimos cursos demuestran que Galicia está reaccionando con una modernización de grados, aunque el nuevo mapa de titulaciones no se espera hasta el 2021. Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Robótica, Big Data y Videojuegos han sido algunas de las últimas incorporaciones, y se esperan pronto en Nanociencia e Nanotecnoloxía, Bioquímica o Deseño.

Un ejemplo de lo contrario. En Cataluña hay, junto con Madrid y Valencia, una amplísima oferta de grados sanitarios: Bioinformática, Bioquímica, Ciencias Biomédicas, Ingeniería Biomédica, Biología Humana, Biología Molecular, Biotecnología, Genética o Microbiología (además de los clásicos). En Galicia ahora mismo, solo hay Ingeniería Biomédica (UVigo) o Biotecnología (USC).

La explicación. Son tres las explicaciones de lo anterior: por una parte, si se aumenta un grado hay que reducir otro para mantener el presupuesto; por otra, hay que encajar las expectativas de los tres rectorados, todo tiene que ser negociado; y finalmente, ha habido cierto rechazo a crear nuevas titulaciones por la previsión de problemas en la colegiación o en el acceso al funcionariado. Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes gallegos aspiran a trabajar cerca de casa y ser funcionarios.

distribución de títulos

Priorizar el campus. Santiago es el campus más apetecible para los alumnos, seguida de las de A Coruña y Vigo, según la titulación. En estos campus las carreras concluyen con notas de corte más altas, y son Ourense y Lugo los que, junto con Ferrol y en menor medida Pontevedra, tienen un acceso más asequible. Sin embargo, las universidades hacen un esfuerzo extra para potenciar los dos campus de interior, y así la USC acaba de anunciar que Bioquímica se impartirá en la ciudad romana y en Ourense se ofrecieron este curso 900 plazas de primer año frente a las poco más de 700 de Pontevedra, que es un campus con un enorme éxito de alumnado.

inglés

Progresión en UDC y UVigo. Es un camino que se está empezando. La UDC tiene un grado íntegramente en inglés, Xestión Industrial de Moda, y en Arquitectura o Química se ofrecen más de la mitad de los créditos en ese idioma; en total son catorce las carreras con diferente nivel de bilingüismo. UVigo ofrece inglés en 16 grados (a diferentes niveles, pero avanzando), y destacan las ingenierías de Tecnoloxías Industriais y de Telecomunicacións, con una versión íntegra en ese idioma. La USC, en cambio, tiene menos de diez carreras con materias bilingües.

El caso vasco. La Universidad del País Vasco es la española que tiene más estudiantes internacionales, un 10% de sus aulas (frente al 6% de Cataluña o el 4,7% de Madrid o el citado 1,6% de Galicia). La UPV potencia tanto el idioma que tiene una ponderación mínima de 0,1 en todas las carreras: a un alumno que quiera optar a Medicina se le valora la nota de Biología en 0,2, la de Química en 0,1 y la de Inglés, en 0,1.