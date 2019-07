Diseño se convertirá en grado en UVigo en medio de la polémica

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 28/07/2019 22:14 h

El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo aprobará hoy la memoria del grado de Deseño e Creación. Los trámites previos ya han generado malestar, y todo apunta a que la polémica se va a mantener en el tiempo. La idea inicial era incluir la titulación en Belas Artes, pero la junta de facultad se negó y ahora se hará una facultad nueva. Claro que inicialmente el grado se ofrecerá en Belas Artes, pero el Ayuntamiento de Pontevedra, que apoya el nuevo grado, ya ofreció una parcela de 20.000 metros cuadrados para la escuela. En Belas Artes hay un grupo de treinta profesores que está en contra de Deseño, y el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) -que reúne a artistas y gestores culturales- , les apoya.

El IAC explica en una carta abierta al rector de Vigo, Manuel Reigosa, que están preocupados porque la inclusión del nuevo grado podría tener consecuencias para Belas Artes: «Se pondría en marcha sustrayendo alumnos, espacios, recursos y personal de la Facultad de Bellas Artes, que se enfrentaría por tanto a unas pérdidas impuestas que traerían aparejadas precariedades y deficiencias, un deterioro de su oferta humana y material».

«Tenemos tiempo (...) las necesidades de espacio serían progresivas»

El vicerrector de Ordenación Académica e Profesorado, Manuel Ramos, explicó que «de inicio se propone Bellas Artes, pero en paralelo se hará un estudio de espacios para confirmar que hay lugar suficiente para ubicar la titulación completa. Pero tenemos tiempo, ya que hasta dentro de cuatro años no estaría funcionando el cuarto curso de la titulación, y las necesidades de espacio serían progresivas durante los cuatro próximos años». Aclara que crear una facultad es «un procedimiento complejo que lleva bastante tiempo».

Frente a esta propuesta de compartir espacio, el IAC entiende que Belas Artes lleva «casi ya tres décadas [formando artistas] sin que se haya producido una reducción de la demanda de matriculaciones». Por eso, «descentrar el núcleo de la experiencia artística hacia su aplicación en contextos técnicos específicos no equivale a calidad profesional, tan solo restringe perspectivas y competencias».

Diseño, en las EASD

Hasta ahora, los estudios superiores de diseño se impartían en Galicia en los centros específicos (EASD) que hay en A Coruña (Pablo Picasso), Santiago (Mestre Mateo), Lugo (Ramón Falcón) y Ourense (Antonio Faílde). En ellos se puede cursar diseño de producto, gráfico, interiores o moda. Los estudios no tienen el nombre de grado (este solo puede ser universitario) pero sí se consideran equivalentes desde el punto de vista académico, siendo ambos (grados y estudios de diseño y de arte) MECES 2. Además, en Galicia se ofrece el grado de Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto (UDC Ferrol).

Para el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Díez de Castro, el nuevo grado no tiene por qué colisionar con los estudios de las escuelas de diseño: «Temos que estudar a petición da Universidade de Vigo, depende como enfoque a memoria, que aínda non coñecemos, pero a primeira petición fíxose no ano 2017 e non parecía que houbera polémica. Penso que os diferentes estudos non teñen por que competir».

Las otras nuevas titulaciones para Galicia

El grado de Deseño e Creación es la novedad de UVigo, que se suma a las propuestas de las otras universidades gallegas:

udc

Nanociencia e Nanotecnoloxía. Se impartirá en la Facultad de Ciencias de A Coruña y tiene como objetivo formar a especialistas en una escala mínima de materiales y procesos, y tanto pueden trabajar en la industria como en la salud.

Estudios Globais. Se desarrollará en la Facultad de Humanidades del campus de Ferrol y con este título se estrenan los grados de tres años en Galicia (no los puede haber si hay otros iguales de cuatro años). En este caso, los Estudios Globais se orientan «al estudio de la globalización en relación con la política, la economía, el derecho, el mercado, el movimiento de personas y recursos, las comunicaciones y el medio ambiente, entre otros muchos temas». Tiene dos menciones: Desarrollo Sostenible y Modelos de Cooperación.

Arquitectura Técnica. El grado ya existe pero los cambios previstos exigen una nueva aprobación del título.

uSc

Bioquímica. La USC ha elegido Lugo para este grado, que se desarrollará en la Facultad de Ciencias. Se trata de una de las titulaciones más asentadas entre los investigadores, que hasta ahora no se ofrecía en Galicia, con salidas en diferentes ámbitos: desde la fecundación in vitro a la faceta industrial o la terapia génica.

Empresa e Tecnoloxía. También estará en Lugo, concretamente en la facultad de ADE. El título está pensado para atender las necesidades laborales y profesionales de las empresas, y para fomentar las destrezas tecnológicas de los jóvenes.

Xestión Cultural. Completa el triplete de titulaciones en el campus lucense, en este caso en Humanidades. Este grado es una revisión del antiguo Ciencias da Cultura e Difusión Cultural y tiene un planteamiento muy vinculado a la gestión cultural, un ámbito de importancia creciente que necesita de profesionales con una visión global.