Guía para matricularse: Listas que se mueven y plazos limitados

Redacción / La Voz 17/07/2019 12:03 h

Son muchos los alumnos que estaban pendientes del listado del primer plazo de matrícula de la universidad. Muchos sabrán a estas alturas qué grado estudiarán a partir de septiembre, pero otros tendrán que seguir pendientes unas semanas más; el próximo lunes día 22 se despejarán muchas dudas, pero mientras tanto estas son algunas de las más habituales que pueden surgir:

¿Estoy admitido en la carrera que quiero?

El lenguaje que usa la CIUG, la entidad que organiza la selectividad y el acceso a la universidad en Galicia, es muy lógico y exacto, pero puede suponer cierto despiste para quien no esté acostumbrado. ¿Qué significa «convocado»? Lo mismo que admitido. Lo que ocurre es que ese «convocado» supone que el alumno debe responder o no a la convocatoria, y tiene tres días de plazo para hacerlo.

En este punto se entiende la importancia de decidir cuidadosamente el orden de las solicitudes: si estás convocado para tu primera opción, en el resto de carreras estás «liberado», es decir, tu plaza pasa al siguiente de la lista de solicitantes.

Si en el espacio pone «pechada» es que la carrera ya no admite más alumnos y no tienes opción de matricularte en ella.

Estoy de viaje, ¿puedo matricularme a la vuelta?

No si vuelves más tarde del viernes a las 14 horas (en el caso actual). Los plazos de inscripción son inapelables. Si te pasas de fecha estarás a expensas de lo que decida la universidad y tiene todo el derecho a dejarte fuera. Por otra parte, la matrícula se puede hacer por Internet o incluso puede tramitarla otra persona si donde te encuentras tú no hay garantía de cobertura en la Red. Una vez se hace la matrícula, hay diez días para pagar las tasas y el importe.

¿Puedo cambiar de opinión?

No si estás admitido en una carrera. Sí puedes matricularte de un grado en el que estás convocado si en los anteriores estás «en espera». Pero si haces eso, después no puedes seguir en espera en el grado situado antes.

¿Cuánto tengo que esperar si aún no he sido convocado?

En general en dos o tres semanas el proceso estará listo y en la web aparecerá la palabra «pechada» para una carrera en concreto. Pero a veces ocurre que hay que esperar semanas para ver el resultado final, ya que van quedando plazas libres y la lista de espera se mueve. Suele pasar en las titulaciones sanitarias vinculadas a Medicina. En ese caso, el alumno puede llegar a septiembre con todo pendiente.

Las fechas que uno debe tener presentes en ese caso son: lunes 22 de julio (sale el segundo y más importante listado de convocados, porque ya aquí se cierran muchas carreras); el martes 30 de julio (tercer listado); llega el mes de agosto y hay una pausa de varias semanas, y la siguiente cita (cuarto listado) es el martes 20 de agosto; el siguiente será el 27 de agosto, martes también, y ya se incorporarán los alumnos de la selectividad extraordinaria.

Después de cada publicación del listado se abre un plazo de tres días para la matrícula antes de pasar al siguiente listado.

¿Me avisan si estoy admitido en una carrera?

En principio, la CIUG envía a cada «convocado» un correo electrónico avisándole de su situación. Incluso puede mandar un mensaje al móvil. Sin embargo, desde la CIUG se aconseja que, en previsión de algún problema técnico, el alumno esté pendiente los días que salen los listados.

¿Dónde puedo preguntar mis dudas?

Cada universidad tiene un servicio de atención al estudiante en cada uno de sus campus que ofrece toda la información que se necesita. También hay teléfonos de atención al alumno.

Estaba matriculado en otra comunidad, ¿qué puedo hacer?

Es frecuente, en las carreras más solicitadas, que el estudiante se matricule en una universidad y después reciba el aviso de otra conforme ha sido admitido. En el caso de que ocurra, un estudiante no puede estar matriculado en dos universidades españolas, así que tiene que pedir la anulación de una matrícula para tramitar la otra. Por si hay dudas, lo mejor es llamar a los servicios de atención al alumno de las universidades implicadas y seguir los pasos que le indiquen.

¿Tengo que pedir la beca con la matrícula?

Son procesos diferentes, pero al cubrir la matrícula una de las opciones es si el alumno pedirá beca al Ministerio de Educación. En Galicia, y en general, eso supone que no hay que pagar la matrícula hasta que el ministerio resuelva esa beca. En algunas comunidades, como Cataluña, eso no sirve y si el estudiante no ha solicitado con antelación su expediente de posible becario no le queda más remedio que adelantar el pago de la carrera, que después le devolverá la universidad.