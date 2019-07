El alumnado de Turismo de la UDC exige al rectorado que subvencione el grado mientras no es público

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 11/07/2019 05:00 h

Los alumnos del grado de Turismo de la UDC exigen que la universidad se haga cargo de la diferencia del precio de la matrícula del próximo curso. En abril, la UDC anunció de que el grado dejaría de ser impartido por una escuela privada el próximo curso, y por tanto pasaría a costar al año 600 euros en lugar de 4.000. Sin embargo, a «20 días de la realización de la matrícula el alumnado sigue sin ser informado de nada, enterándose por la prensa de que la titulación seguirá siendo privada y que los trámites de la desadscripción de la Escuela de Turismo (CENP) están siendo paralizados».

Dicen los alumnos que «la UDC informó a los delegados de la carrera que el CENP había puesto una demanda en los juzgados exponiendo que los alumnos estaban en contra de que el grado en Turismo pasase a ser pública, cosa que no ha sido consultada previamente al alumnado, siendo además totalmente mentira», puntualizan los estudiantes. Estos piden a la UDC que asuma la matrícula.

Polémica en Vigo

Mejoras por Robótica

Por otra parte, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, habló ayer de la polémica del grado de Robótica, que ofrece la USC. Entiende el responsable universitario que al convertirse el pactado grado en Robótica Agroforestal en Robótica a secas, los vigueses negociaron «un acordo no que se estipula que habería contrapartidas para as outras universidades», y en ese sentido espera que «haxa novidades positivas no Consello Galego de Universidades do vindeiro 30 de xullo, se ben é un tema que está “aínda en negociacións”».