Galicia congela por noveno año el coste del grado: 835 euros el curso como máximo

La Voz de Galicia

04/07/2019

El Consello de la Xunta aprobó oficialmente el decreto que regula los precios públicos de la universidad gallega para el próximo curso, tasas que se mantienen congeladas por noveno año consecutivo. Así, en la comunidad estudiar una carrera experimental (con prácticas en laboratorios) es de 835 euros al año mientras que las no experimentales cuestan 591 euros. Estas son las cifras de un curso completo y sin repetir ninguna asignatura, y hay que sumar gastos extras menores, como el seguro médico.

Para valorar el precio de la universidad en Galicia, baste decir que la media en España (entre grados experimentales y no experimentales) está en 17,55 euros el crédito, con lo cual el coste medio es de 1.053 euros. Cataluña es la comunidad con las tasas más altas, y los grados rondan los 2.000 euros cada año.

La congelación de las tasas no solo afectan a las matrículas de las carreras. También influye en el coste de los másteres. Los habilitantes -obligatorios para ejercer una profesión, como ocurre con la abogacía o las ingenierías superiores- tienen los mismos precios que los grados, por lo que estudiar un año más no supone un desembolso superior para las familias. Sí hay cambios en el máster no habilitante, y en ese caso los precios van de casi 1.300 euros a los 1.900 (especialmente los de arte).

El coste del crédito (una asignatura tiene 6 créditos habitualmente y el curso, 60) varía si se trata de primera matrícula o se repite. En el caso de Galicia, repetir una vez supone que el crédito cuesta de 13,62 a 19,30 euros.

En el decreto, que se publicará en breve, se incluyen otras tasas de la universidad.