Catorce videolecciones contra el acoso escolar

A Coruña / La Voz 04/07/2019 05:00 h

Catorce vídeolecciones con ejercicios para tratar el acoso escolar en clase o en casa. Gratuitos y realizados con la colaboración de estudiantes reales, no actores. Esta es la última incorporación de Aprendemos juntos, el programa educativo del BBVA, y la dirige Juan de Vicente Abad, orientador en el IES Miguel Catalán de Coslada (Madrid) y ganador del certamen D+I al Docente Innovador, que otorgó en el año 2016 la Plataforma Proyecta (ahora InspiraTICs), el espacio educativo de la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.

Ayer se presentó en A Coruña este nuevo espacio de aprendizaje que «reúne lo aprendido en treinta años de experiencia», como explicó De Vicente, que estuvo acompañado por Yolanda Martínez-Bajo, directora territorial del BBVA, y Ana Gómez, responsable del espacio educativo.

Aprendemos juntos tiene dos niveles. Por una parte, se ofrecen vídeos de una hora más o menos (con resúmenes de unos pocos minutos que se cuelgan en la Red) con personajes relevantes de diferentes ámbitos. Son Valentín Fuster, Victoria Camps, Juan Luis Arsuaga o Jane Goodall, entre otros muchos, que invitan a la reflexión, al diálogo. Pero hay un segundo nivel más práctico con el genérico «aprende a...» y ahí se pueden elegir lecciones para aprender a hablar en público, a entrenar las emociones o a gestionar conflictos. Este último es el que se presentó ayer en A Coruña de la mano Juan de Vicente.

Estas videolecciones que se ofrecen son gratuitas y descargables, y abordan diferentes aspectos del conflicto adolescente y su parte más perversa, el acoso escolar. No hay que seguirlas en un orden concreto, sino que se pueden ver de forma independiente y en todas se plantean una serie de ejercicios muy sencillos para realizar con los jóvenes con el fin de mejorar su tolerancia con el diferente (origen de muchos conflictos) y rebajar la intensidad de los problemas.

«Los acosadores no son monstruos, cualquiera lo podemos ser, porque el acoso tiene muchos aspectos»

De Vicente Abad explicaba que «los acosadores no son monstruos, cualquiera lo podemos ser, porque el acoso tiene muchos aspectos». Por ejemplo, los prejuicios: «Hicimos un ejercicio -comentó el orientador- con dos grupos independientes, que tenían que inventarse una historia a partir del nombre de un joven. Uno era Álex y el del otro grupo, Mohamed. No tuvieron nada que ver las historias que se generaron». Álex tuvo una vida más o menos sencilla, con sus problemas, pero Mohamed acabó siendo expulsado y en un reformatorio. Esta realidad sobre los estereotipos permitió a los jóvenes participantes en el taller (que es la esencia de los vídeos) ahondar en sus prejuicios y miedos.

«Usar la primera persona no escala el conflicto, pero usar la segunda, sí»

Otras vídeolecciones enseñan a no escalar los conflictos: «Usar la primera persona no escala el conflicto, pero usar la segunda, sí. Si digo ‘‘esto me ha dolido’’ no escalo el conflicto, pero si digo ‘‘eres imbécil’’, sí». También se enseña a observar el acoso, a afrontar una conversación restaurativa, a diseñar estrategias contra el acoso o a tejer redes.

Alta participación gallega

De Vicente Abad recalcó que «tenemos una visión muy negativa de los adolescentes, pero cuando tenemos tiempo para hablar, sale su mejor versión».

Hay ya unas 15.000 familias inscritas en estos programas, así como 4.000 colegios (el 20% del total español) de los que el 12% (230) son gallegos. De hecho, Martínez-Bajo destacó que los colegios gallegos siempre participan activamente en los programas educativos del BBVA.