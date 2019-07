«Intentaremos que cobren todos los alumnos de Ingeniería Eléctrica dual»

0

Redacción / La Voz 29/06/2019 05:00 h

La Enxeñaría Eléctrica cobra nueva vida en Ferrol, donde por primera vez en Galicia se ofrece un ciclo dual, al estilo de la FP. Los responsables de la Escuela Universitaria Politécnica (EUP), como el director, Andrés Piñón (Ferrol, 1969), reconocen que están notando más interés por el título con las llamadas de los jóvenes, aunque el verdadero termómetro se conocerá el día 16, con la primera nota de corte.

-¿Por qué se ha elegido Enxeñaría Eléctrica para hacer un grado dual y no otra carrera?

-Fundamentalmente porque es un campo en el que hay un número suficiente de empresas en las que nos podemos apoyar, pero el sistema dual se puede ampliar a otras titulaciones.

-¿Cómo funcionan estos estudios? ¿La matrícula se hace de la forma habitual?

-Sí, como cualquier otra carrera. El grado es el habitual hasta tercero, con la diferencia de que en cuarto pueden elegir, entre la vía dual, hacer el curso trabajando en una empresa, o la académica. Hay alumnos a los que no les interesa ir al mercado de trabajo porque por ejemplo quieren hacer el máster para ser ingeniero superior. Elijan una u otra opción, los alumnos salen ingenieros técnicos industriales en la especialidad de electricidad.

-Ofreciendo la vía académica también pueden elegir mejor a los alumnos de dual y garantizarse la viabilidad del título aunque haya pocas empresas implicadas.

-Sin duda. Contará el expediente. El nuevo grado dual no será más difícil de lo que ya es, pero posiblemente los que quieran ir a la opción dual, si conseguimos que sea atractiva, tendrán que esforzarse un poco más para tener nota y poder elegir.

-¿Y se aplicará es cuarto curso dual antes?

-Sí. Los alumnos que ahora estén terminando segundo sí podrán apuntarse al cuarto curso dual. Este año no se puede ofrecer porque estamos pendientes de las verificaciones de la Xunta, de la Acsug, la Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia; por eso tampoco hemos podido firmar los convenios con las empresas, aunque ya está perfilados.

-¿Cuánto cobrarán los alumnos que hagan el cuarto curso dual? Porque además de la práctica que supone trabajar, el sueldo es un plus.

-No está decidido. Intentaremos que cobren todos los alumnos que hagan esta ingeniería. No es un sueldo como tal sino una beca de la empresa en forma de salario y está regulado a partir de un porcentaje del salario mínimo interprofesional (SMI).

-¿Cobrará lo mismo un alumno de grado dual que de FP dual?

-Dependerá del convenio que se firme con la empresa. Supongo que las empresas que así lo deseen pueden ofrecer un sueldo mejor para quedarse con los alumnos más destacados. Dependerá de la competencia entre empresas, pero la idea es que sea una formación remunerada que beneficie a la empresa y al alumno.

-¿Han notado más interés entre los jóvenes por este nuevo título al ser dual?

-La verdad es que sí, llaman más para informarse, pero eso lo sabremos a partir del día 2, cuando acabe el plazo de preinscripción.

-¿Es suficientemente conocida la ingeniería eléctrica? En Ferrol quedan todos los años plazas libres y en Vigo, donde también se ofrece el título (aunque no en dual) se cubren las plazas en septiembre.

-Es cierto que no es una carrera de mucho éxito. No tenemos claro el motivo, porque es una titulación clásica con gran salida, pero tal vez es que no sale en los medios.

-Energía solar en casa, trenes de alta velocidad, coches eléctricos... el futuro los señala.

-Sin duda. En la Enxeñaría Eléctrica hay dos grandes campos de actuación: la generación y transporte de electricidad y las instalaciones. No solo hay que diseñar coches eléctricos, sino que hay que cargar el vehículo, hay que dotar a las carreteras de «electrolineras», y por supuesto está la instalación voltaica en casa, tanto para el autoconsumo como para la venta a la compañía; la legislación no favorece esta última práctica, pero en muchos países, especialmente Alemania, es muy común. Al menos ahora ya es rentable para el autoconsumo.

-La titulación de ingeniería tiene además atribuciones especiales, únicas.

-En la escuela estamos recibiendo llamadas de jóvenes que nos preguntan qué diferencia hay entre Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática y el nuevo grado de Robótica, por ejemplo. Por una parte, en ingeniería electrónica hacemos el hardware de las industrias robotizadas y el diseño de las instalaciones y equipos; esto supone programación a un nivel no tan profundo como informática, pero sí muy completo. Pero además la ingeniería tiene, frente a la robótica, atribuciones específicas: si tienes que hacer una instalación con robots industriales tiene que ser un ingeniero quien firme el proyecto, porque debe incluir un dimensionamiento de lo que se necesita, la alimentación de las máquinas, el proceso para dar de alta la instalación y todo lo exigido para legalizarla.