¿Vale la pena pedir la revisión del examen en selectividad?

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 24/06/2019 17:31 h

De los 66.000 exámenes corregidos estos días, unos 11.000 vuelven al sistema para una revisión. Pertenecen a los alumnos que o bien no están conformes con la nota o bien quieren arañar hasta la última centésima: «A mí me reclamaron en un examen de 9,75», recordaba la semana pasada un profesor de Economía da Empresa. Pero no es lo mismo optar por una vía o por otra, todo tiene ventajas e inconvenientes. De ahí que sea importante tenerlo claro, al igual que los plazos, y estas son las claves para conseguirlo:

¿Mejor reclamación o segunda corrección?

Depende sobre todo del riesgo que se quiera correr. La reclamación supone revisar los posibles errores y la segunda corrección es volver a leer el texto. En la reclamación, el 93 % de los casos se resuelven con la misma nota, pero nunca baja; en la segunda corrección hay un 15 % de casos en los que se sale con menos puntuación (aunque, en contrapartida, hay un 34 % de expedientes que benefician al alumno con esa corrección a fondo). Si se pide reclamación no se puede optar a la segunda corrección para el mismo examen ni por supuesto a una tercera lectura.

¿Cómo se piden estas revisiones?

El sistema es el mismo para los dos casos y muy sencillo. En Nerta, la aplicación donde está el expediente del alumno (donde ayer vio sus notas), se puede pedir con un clic tanto la revisión como la segunda corrección. Para quienes prefieran el sistema tradicional, pueden ir a los LERD (los centros de gestión de las universidades).

¿Qué nota prevalece?

La nota será la media entre las dos calificaciones, pero si en el primer examen había un error en la puntuación prevalecerá la nota correcta, no harán media. Si la diferencia entre las correcciones es mayor de dos puntos, se hace de oficio una tercera lectura.

¿Y si no se está conforme con la 2.ª corrección?

Si el viernes 28 el alumno no está conforme puede pedir una tercera lectura. Esta es interesante: si la nota es mejor que en la segunda corrección, quedará como definitiva; hay escaso riesgo de que baje el expediente.

¿Quedan más recursos?

Sí, se puede ver el examen, aunque eso debe solicitarse en persona en el LERD, habitualmente en la misma mañana que salen las notas (el día 4). Ver el examen es eso, porque no se permite coger apuntes ni sacar fotos. También hay la posibilidad de interponer un recurso potestativo y, solo una vez que ese proceso de este finalice, llegar a la vía judicial. También se puede ir directamente al juzgado sin pasar por el recurso potestativo.

¿Se llega a tiempo a la primera matrícula?

Más allá del recurso judicial, todo se resuelve antes del día 9 a las 14 horas, cuando termina el plazo para que los jóvenes que han pedido recurso se preinscriban en las carreras deseadas. El primer listado de admitidos es el día 16 de julio.