Caos en selectividad con el examen de filosofía: la prueba tendrá que repetirse por la tarde

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La voz

Vigo 14/06/2019 12:05 h

Los nervios no solo afectan a los alumnos que están pasando las pruebas de acceso a la universidad. Hoy es el tercer y último día de los exámenes en Galicia y se han complicado las cosas. El segundo examen de la jornada era el de filosofía. Como en todas las materias, las preguntas están divididas en dos opciones a elegir, pero un error que todavía no se sabe dónde o cómo se generó, hizo que se mezclaran las del boque A con el B.

El planteamiento del examen ha sido incorrecto. En Filosofía la opción A siempre se destina a seis temas concretos y la opción B a otros seis. En este caso, cayeron Hume y Aristóteles, y ambos están en la opción B.

En Vigo, en algunas facultades tras media hora de espera y nervios sin saber qué hacer mientras los minutos pasaban, los chavales fueron instados a salir y han sido convocados para regresar a seguir examinándose a las 4 de la tarde. En A Coruña y otros puntos de la geografía la situación se ha repetido. Los jóvenes tenían previsto acabar las pruebas a las 14.30 de hoy pero tendrán que regresar tras la comida.

Esta no es la única polémica que ha salpicado a las pruebas de acceso a la Universidad, puesto que el examen de Arte ha estado también en el centro de las críticas. La baja calidad de la imagen con la que se reprodujo un cuadro de Caspar David Friedrich Monk by the sea es totalmente diferente en el original a lo que vieron los más de 1.000 estudiantes de la asignatura.