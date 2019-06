Caos en selectividad con el examen de Filosofía: 2.900 alumnos tienen que repetirlo por la tarde

0

La Voz de Galicia Tamara Montero Begoña R. Sotelino

Santiago 14/06/2019 14:25 h

Los nervios no solo afectan a los alumnos que están pasando las pruebas de acceso a la universidad. Hoy es el tercer y último día de los exámenes en Galicia y se han complicado las cosas. El segundo examen de la jornada era el de Filosofía. Ese examen ha quedado anulado y 2.900 alumnos tendrán que presentarse a las 16 horas para realizar de nuevo la prueba. ¿El problema? Que ninguno de los dos ejercicios (el titular y el de reserva) cumplía con los criterios de estructura que se habían establecido. El planteamiento del examen ha sido incorrecto. En Filosofía la opción A siempre se destina a seis temas concretos y la opción B a otros seis. En este caso, cayeron Hume y Aristóteles, y ambos están en la opción B.

«Lo primero que hacemos es pedir disculpas», ha afirmado Pedro Armas, representante de la CIUG, que ha tomado la decisión de frenar el procedimiento «para que haya el mínimo número de afectados» y retrasarlo «lo menos posible». El tribunal único está recomponiendo a esta hora un nuevo examen que cumpla las normas, ya que ninguna de las seis propuestas que presentó el coordinador del grupo de Filosofía a la CIUG -y de entre las que por sorteo se eligen dos, que son las que quedan como examen titular y de reserva- cumplía con las instrucciones en cuanto a estructura y contenidos que se habían estado enviado a los centros a lo largo de todo el curso.

En Vigo, en algunas facultades tras media hora de espera y nervios sin saber qué hacer mientras los minutos pasaban, los chavales fueron instados a salir y han sido convocados para regresar a seguir examinándose a las 4 de la tarde. En A Coruña y otros puntos de la geografía la situación se ha repetido. Los jóvenes tenían previsto acabar las pruebas a las 14.30 de hoy pero tendrán que regresar tras la comida.

En Santiago se han vivido momentos de tensión cuando los alumnos han descubierto que el examen no cumplía con los criterios. Algunos han querido abandonar el aula, pero el profesorado encargado de vigilar la prueba les pidió calma y que empezasen a contestar las preguntas que sí estaban bien planteadas, a la espera de saber si se anulaban solo las incorrectas. A los 15 minutos, más o menos, llegó la orden de anular la prueba completa.

El error ha provocado más de un problema de logística, ya que había estudiantes con los billetes comprados para marcharse tras el mediodía. De hecho, un grupo de alumnos ya ha iniciado una campaña para recoger firmas y pedir la dimisión del grupo de trabajo de la Ciug.

Esta no es la única polémica que ha salpicado a las pruebas de acceso a la Universidad, puesto que el examen de Arte ha estado también en el centro de las críticas. La baja calidad de la imagen con la que se reprodujo un cuadro de Caspar David Friedrich Monk by the sea es totalmente diferente en el original a lo que vieron los más de 1.000 estudiantes de la asignatura. Los afectados están recogiendo firmas y han abordado el tema con el presidente de la CIUG.